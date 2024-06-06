Apple, iPhone 15'e kaç yıl güncelleme desteği vereceğini açıkladı

06 Haziran 2024 14:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:06

Yeni bir akıllı telefon satın alırken akla gelen ilk sorulardan biri, şirketin ne kadar süre yazılım güncellemeleri sunacağı oluyor. Android üreticileri genellikle iPhone'lardan daha az yazılım desteği sunsa da, güncelleme politikaları konusunda oldukça net tavır sergiliyorlar.

Apple, iPhone'ların kaç yıl yazılım ve güvenlik güncellemeleri alacağı konusunda hiçbir zaman açıklama yapmamış olsa da iOS işletim sistemine sahip telefonların Android rakiplerine göre daha fazla güncelleme aldığı bir sır değil.

APPLE, IPHONE 15 İÇİN 5 YIL SÖZ VERDİ

Bununla birlikte İngiltere'de nisan ayında yürürlüğe giren "Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PTSI)" düzenlemesine göre, IoT (Nesnelerin İnterneti) özellikli cihazları üreten veya satan şirketlerin, ne kadar süre güvenlik güncellemesi sunacağını belirtmeleri gerekiyor.

Apple'ın iPhone'ları internete bağlanma özelliğine sahip olduğundan "IoT destekli cihazlar" kategorisine girdi. Bu bağlamda şirket, ülkedeki internet düzenleyici kurumuna sunduğu raporda, iPhone 15'in "ilk tedarik tarihinden" itibaren en az beş yıl güvenlik güncellemesi alacağını doğruladı.

Eğer bilmiyorsanız; iPhone 15 serisi telefonlarının "ilk tedarik tarihi", telefonun satın alınabilir olduğu 22 Eylül 2023 olarak belirtiliyor.