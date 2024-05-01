Apple, iPhone "alarm çalmıyor" sorunu için yakında güncelleme yayınlayacak

01 May 2024 16:05 - Güncelleme : 01 May 2024 13:55

Son günlerde bazı iPhone kullanıcıları, alarm kurmalarına rağmen cihazlarının belirlenen saatte alarm çalmadığını fark etti. Bu durum özellikle sabah işe veya okula geç kalmamaları için alarm kullanan kullanıcılar için ciddi bir sorun teşkil ediyor. İnsanlar bu sorundan dolayı uyanamıyorlar. Apple, sorun hakkında açıklama yaptı. Detaylar haberimizde!

Apple, bu sorunun farkında olduğunu ve çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

Şirket yetkilileri, kullanıcıların yaşadığı bu alarm sorununu çözmek için hızla bir güncelleme hazırlığı içinde olduklarını belirtti.

Ancak güncellemenin yakında olacağını söylerken, tam olarak ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

iPhone kullanıcıları, Apple'ın alarm çalmama sorununu gidermek için önümüzdeki günlerde bir güncelleme yayınlamasını bekliyor.

Şirketin hızla harekete geçmesi ve soruna çözüm bulması, kullanıcıların memnuniyetini sağlayacak önemli bir adım olacak.

Bazı kullanıcılar, şimdilik Ayarlar kısmından "Dikkat Farkındalığı" özelliğini kapatarak çözdüklerini belirtiyor.