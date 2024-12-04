Apple, iPhone isminin haklarını kaybedebilir: Brezilyalı şirket dava açtı: "Biz daha önce yapmıştık"

04 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:05

Brezilyalı teknoloji şirketi Gradiente, "iPhone" isimli bir cep telefonunu 2000 yılında (Apple'dan 7 yıl önce) tanıttığını iddia ederek bu ismin kendilerine ait olduğunu savundu. Apple ile uzun süredir yasal bir mücadele içinde olan firma, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin kararını bekliyor.

Apple, Brezilya'da "iPhone" ticari markası nedeniyle yıllardır devam eden hukuki bir mücadeleyle karşı karşıya. Brezilyalı teknoloji şirketi Gradiente, "iPhone" ismini Apple'dan çok önce patentlediğini ve bu nedenle isim üzerindeki haklara sahip olduğunu iddia ediyor. İki şirket arasındaki anlaşmazlık ise Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde son karar için bekliyor.

GRADİENTE: "APPLE'DAN ÖNCE BİZ İPHONE YAPTIK"

Gradiente CEO'su Eugênio Staub, Brezilya gazetesi Folha de S. Paulo'ya verdiği bir röportajda şirketi ile Apple arasındaki anlaşmazlık hakkında neler hissettiğini anlattı. Staub, Brezilyalıların bile Gradiente'yi Apple'dan para koparmak için durumdan faydalanmakla suçlamasından şikayet etti ve durumun böyle olmadığını söyledi.

Yönetici, "İnsanlar bu hikayeye bakıp 'Gradiente bir Brezilya şirketi, o halde bir dolandırıcılık yapıyordur, değil mi?' diyorlar" ifadelerini kullandı.

CEO Staub, Apple'ın iPhone'unu 2007'de tanıtmasından tam yedi yıl evvel, 2000 yılında "Gradiente Iphone" adını taşıyan bir cep telefonu modelini piyasaya sürdüklerini savundu. Ek olarak o döneme ait tanıtım broşürleri ve cihazın bir modelini de gazetecilere göstererek iddialarını desteklemeye çalıştı.

BREZİLYA YÜKSEK MAHKEMESİ NİHAİ KARARI VERECEK

Fakat Gradiente ile başka bir Brezilya şirketi arasındaki ihtilaf nedeniyle, "Iphone" ticari markası ancak 2008 yılında (Steve Jobs'ın ilk iPhone'u tanıtmasından bir yıl sonra) Gradiente'ye tescil edildi. O dönemde Gradiente artık telefon satmıyordu. Bu durum ise 2012’de Brezilyalı şirketin "Gradiente Iphone" adını taşıyan bir Android akıllı telefon duyurmasıyla değişti.

Tahmin edilebileceği gibi Apple, Brezilyalı düzenleyicilere Gradiente'nin ticari markasının geçersiz kılınması talebinde bulundu. Gradiente, 2013 yılında "Iphone" ticari markasının münhasır haklarını kaybetti. O zamandan beri her iki şirket de mahkemede mücadele ediyor ve şu anda Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin nihai kararı bekleniyor.