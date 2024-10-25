Apple, iPhone kullanıcılarına 1 milyon dolar verecek: Bir şartla!

25 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:55

Apple, iPhone'ların yeni yapay zeka platformu Apple Intelligence'ta güvenlik açıklarını keşfedip şirkete rapor eden kullanıcılara 1 milyon dolara kadar ödül dağıtacağını duyurdu. Şirketin amacı, yeni yapay zeka altyapısındaki olası riskleri piyasaya sürülmeden önce ortadan kaldırmak.

Teknoloji devi Apple​, yazılımlarındaki hataları tespit eden ve bu hataları kendilerine ileten kişilere ödüller sunuyor. Geçmişte bu ödüllerden birini bir Türk öğrenci kazanmıştı. Şirket, önümüzdeki hafta uyumlu iPhone ve Mac'lere gelecek yeni yapay zeka​ servisi Apple Intelligence için sunucularını test sürecine açtı ve bu platformda hata bulup rapor edenlere ödül dağıtacak.

1 MİLYON DOLARI CEBİNİZE KOYABİLİRSİNİZ

Apple'ın Private Cloud Compute olarak adlandırılan özel yapay zeka bulutunun önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesinden önce teknoloji devi, bu sistemin güvenliğini tehlikeye atabilecek açıkları bulmaları için güvenlik araştırmacılarına 1 milyon dolara kadar ödeme yapacağını açıkladı.

Şirket, blogunda yayınladığı yazıda, Private Cloud Compute sunucularında uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırabilen açıkları bildiren herkese maksimum 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini söyledi. Ayrıca kullanıcıların hassas bilgilerini ya da müşterilerin şirketin özel bulutuna gönderdikleri istemleri elde edebilen açıkları özel olarak bildiren araştırmacılar da 250 bin dolar kazanacak.

Apple, ayrıcalıklı bir ağ konumundan hassas kullanıcı bilgilerine erişebilen açıklar için 150 bin dolara kadar olmak üzere, yayınlanmış bir kategori dışında önemli bir etkiye sahip herhangi bir güvenlik sorununu dikkate alacağını söyledi: "Kullanıcı verilerini ve [özel bulut bilişim] güven sınırı dışındaki çıkarım talebi verilerini tehlikeye atan güvenlik açıkları için maksimum miktarları ödüllendiriyoruz."

PRİVATE CLOUD COMPUTE NEDİR?

Apple, Private Cloud Compute'u, müşterilerinin gizliliğini koruduğunu söylediği bir şekilde çok daha ağır yapay zeka görevlerini yerine getirebilen Apple Intelligence olarak adlandırılan müşterilerinin cihaz üzerindeki yapay zeka modelinin çevrim içi bir uzantısı olarak tanımlıyor.