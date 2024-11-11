Apple, iPhone kullanıcılarına yedek parça satmaya başladı: İşte kamera, ekran ve batarya fiyatları

11 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:26

Apple, iPhone 16 ve 16 Pro serisi için kullanıcıların kendi cihazlarını tamir edebilmesi amacıyla yedek parça satışına başladı. Kamera, ekran, batarya gibi parçalar artık Apple'ın mağazasında satın alınabiliyor. İşte iPhone yedek parça fiyat listesi.

iPhone 18 Pro'nun kamera detayları belli oldu: Apple bir ilki gerçekleştirecek

iPhone 18 Pro'nun kamera detayları belli oldu: Apple bir ilki gerçekleştirecek

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

Android ve iPhone telefonlar arasındaki bir sorun daha çözüldü: Artık aynı olacak

ABD'li teknoloji devi Apple, kullanıcıların cihazlarını kendi kendine onarabilmesini desteklemek amacıyla yeni bir adım attı. iPhone 16 ve 16 Pro serisi için yedek parça satışına başladı. Artık kamera, ekran, arka cam ve batarya gibi parçaları direkt olarak Apple'ın servis mağazasından almak mümkün.

İPHONE 16 YEDEK PARÇALARININ FİYATLARI NE KADAR?

Fiyatlandırma detaylarına göre, iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin kamerası 169 dolardan satın alınabilecek. 16 Pro ve Pro Max modelleri içinse bu ücret 249 dolar olarak belirlendi. Ekran fiyatları modelden modele değişiklik gösteriyor ve 279 ila 379 dolar arasında sunuluyor.

Bataryalar ise standart modellerde 99 dolar, Pro modellerde 119 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmakta. Buna ek olarak kullanıcılar, gerekli özel aletlere sahip değillerse 49 dolara Apple'dan profesyonel onarım kitlerini kiralayarak tamir işlemlerini kolaylaştırabilecekler.

TÜRKİYE'DE GEÇERLİ DEĞİ

Her ne kadar Apple'ın yedek parça satması kullanıcılar için iyi bir haber olsa da Türkiye'deki iPhone sahipleri sevinmemeli. Zira satışlar Türkiye'de gerçekleştirilmiyor.