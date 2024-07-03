Apple, iPhone X modelini vintage listesine aldı

03 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:12

Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

Teknoloji firması Apple, iPhone X modelini vintage listesine ekledi. Şirketin Touch ID'yi bırakıp Face ID yüz tanıma teknolojisine geçiş yapan ilk modeli olan iPhone X artık desteklenmeyecek.

APPLE VINTAGE ÜRÜN NE DEMEK?

Apple'ın beş yıldan uzun ve yedi yıldan kısa bir süre önce satış için dağıtımını durdurduğu ürünler vintage olarak kabul ediliyor.

Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parça bulunabilirliğine bağlı olarak eski ürünler için iki yıla kadar daha onarım hizmeti sunmaya devam ediyor.

İLK HOMEPOD VE AIRPODS DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Apple, iPhone X'e ek olarak HomePod (1. Nesil) ve AirPods (1. Nesil) modellerini de vintage olarak kabul etti. Firma, böylelikle hem kablosuz kulaklığı hem de akıllı hoparlör modelinin ilk versiyonunu artık desteklemeyi bıraktı.

IPHONE X 2017 YILINDA TANITILDI

Apple, iPhone X modelini 2017 yılındaki tanıtım lansmanında iPhone 8 ve 8 Plus ile birlikte duyurdu. 3 boyutlu yüz tanıma özelliğini içeren ilk iPhone olarak tanıtılan cihaz, aynı zamanda neredeyse tamamen çerçevesiz tasarıma sahip olma özelliğiyle de dikkatleri çekti.

Apple'ın şu anda çentik olmayan ve Touch ID'ye sahip tek modeli iPhone SE serisi olarak biliniyor. Fakat iPhone SE 4 modeliyle birlikte bu seride de Face ID'ye geçiş yapılması bekleniyor. iPhone SE 4'ün ise 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.