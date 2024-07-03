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Apple, iPhone X modelini vintage listesine aldı

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: MacRumors
03 Temmuz 2024 09:12 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:12
Apple, iPhone X modelini vintage listesine aldı

Apple, iPhone X modelini vintage listesine ekleyerek desteklemeyi bıraktı. Ayrıca ilk HomePod ve AirPods modelleri de aynı kategoriye alındı. Peki Apple vintage listesine alınan ürünlere ne oluyor?

Teknoloji firması Apple, iPhone X modelini vintage listesine ekledi. Şirketin Touch ID'yi bırakıp Face ID yüz tanıma teknolojisine geçiş yapan ilk modeli olan iPhone X artık desteklenmeyecek.

APPLE VINTAGE ÜRÜN NE DEMEK?

Apple'ın beş yıldan uzun ve yedi yıldan kısa bir süre önce satış için dağıtımını durdurduğu ürünler vintage olarak kabul ediliyor.

Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parça bulunabilirliğine bağlı olarak eski ürünler için iki yıla kadar daha onarım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Apple, iPhone X modelini vintage listesine aldı - 1. Resim

İLK HOMEPOD VE AIRPODS DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Apple, iPhone X'e ek olarak HomePod (1. Nesil) ve AirPods (1. Nesil) modellerini de vintage olarak kabul etti. Firma, böylelikle hem kablosuz kulaklığı hem de akıllı hoparlör modelinin ilk versiyonunu artık desteklemeyi bıraktı.

Apple, iPhone X modelini vintage listesine aldı - 2. Resim

IPHONE X 2017 YILINDA TANITILDI

Apple, iPhone X modelini 2017 yılındaki tanıtım lansmanında iPhone 8 ve 8 Plus ile birlikte duyurdu. 3 boyutlu yüz tanıma özelliğini içeren ilk iPhone olarak tanıtılan cihaz, aynı zamanda neredeyse tamamen çerçevesiz tasarıma sahip olma özelliğiyle de dikkatleri çekti.

Apple'ın şu anda çentik olmayan ve Touch ID'ye sahip tek modeli iPhone SE serisi olarak biliniyor. Fakat iPhone SE 4 modeliyle birlikte bu seride de Face ID'ye geçiş yapılması bekleniyor. iPhone SE 4'ün ise 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

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Kaynak: MacRumors
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