Apple, iPhone'da silinen fotoğrafların neden geri geldiğini açıkladı

25 May 2024 09:13 - Güncelleme : 25 May 2024 09:14

Apple, iOS 17.5 işletim sistemi sürümünü yükledikten sonra silinen fotoğraflarının geri yüklendiğini söyleyen iPhone kullanıcılarına açıklama yaptı. Problemin neden kaynaklandığını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bazı iPhone kullanıcıları, sosyal paylaşım sitesi Reddit'te, 10 yıl öncekiler de dahil olmak üzere silinen fotoğraflarının ve videolarının iOS 17.5'ten sonra iPhone'un galerisinde görünmeye başladığını bildirmişti. Bir kullanıcı, şu an silinmiş bir gönderide, verilerini temizleyip arkadaşına sattığı iPad'inde bile bu sorunun yaşandığını öne sürmüştü.

APPLE: SİLİNEN FOTOĞRAFLARINIZI SAKLAMIYORUZ

Apple bu konuyla ilgili 9to5Mac sitesine açıklama yaptı. Silinen fotoğrafları tutmadığını, bunlara hiçbir zaman erişiminin olmadığını savundu. Yaşanan sorunun ise zannedilenin aksine iCloud ile alakalı olmadığını ve cihazlardaki dosya sistemindeki bozuk bir veri tabanı girişi nedeniyle silinen fotoğrafların geri geldiğini belirtti.

Apple'a göre çok az sayıda iPhone kullanıcısı bu durumunda etkilenmiş olup, sıfırlanan cihazlarda böyle bir şey yaşandığı iddiası da gerçeği yansıtmıyor.