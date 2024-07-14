Apple, iPhone'da Windows çalıştırmayı sağlayan PC emülatörünü onayladı

14 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:52

Apple, klasik yazılım ve oyunları çalıştırmak için bir bilgisayarı taklit eden UTM SE uygulamasını onayladı. Uygulama şu anda iPhone, iPad ve Vision Pro için ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

UTM SE, iPhone'da Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerini çalıştırmaya izin veriyor. Apple bir süredir App Store'da retro oyun emülatörlerine izin vermesine rağmen UTM SE'yi haziran ayında yasaklamıştı.

Emülatörü geliştiren ekip, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, UTM SE'yi iOS ve visionOS App Store'da ücretsiz olarak yayınladıklarını belirterek, "Yardımları için AltStore ekibine ve politikalarını yeniden gözden geçirdikleri için Apple'a teşekkür ederiz." dedi.

IPHONE'U WINDOWS BİLGİSAYARA DÖNÜŞTÜREN UTM SE ÖZELLİKLERİ

UTM SE, klasik yazılımları ve eski tarz oyunları çalıştırmanızı sağlayan bir PC emülatörüdür. Hem grafikler için VGA modunu hem de salt metin işletim sistemleri için terminal modunu destekler. Ve x86, PPC ve RISC-V mimarilerini taklit eder.

UTM SE NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar, önceden oluşturulmuş sanal makineleri çalıştırabileceği gibi sıfırdan kendi makinelerini de oluşturabilir. Uygulamanın App Store sayfasında yer alan bilgiye göre, UTM SE güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir emülatör olan QEMU'dan üretildi.

Öte yandan App Store'daki diğer emülatörlerde olduğu gibi, UTM SE ile ilk açılışında pek bir şey yapamazsınız. Çünkü herhangi bir işletim sistemiyle birlikte gelmiyor.

UTM'nin sitesine girip Windows XP'den Windows 11 emülasyonuna kadar kılavuzların yanı sıra önceden oluşturulmuş sanal Linux makinelerini indirmeniz gerekiyor. Ayrıca Mac OS 9.2.1 ve DOS, UTM SE App Store sayfasındaki bir ekran görüntüsünde listelendi.