Apple, iPhone'da yapay zeka için OpenAI ve Google'ın kapısını çaldı

27 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:31

Apple'da ortalık karıştı! iPhone hesapları aniden kilitlendi, çözüm ise çok basit

Apple'da ortalık karıştı! iPhone hesapları aniden kilitlendi, çözüm ise çok basit

Teknoloji devleri arasındaki yapay zeka yarışı büyük bir hızla devam ederken, Apple bu alana yönelik şimdiye kadar herhangi bir duyuru yapmadığından dolayı geç kaldığı eleştirilerine maruz kalıyordu.

OpenAI, Microsoft, Google, Samsung başta olmak üzere teknoloji dünyasında faaliyet gösteren bütün şirketler, kendi yapay zeka ürünlerini görücüye çıkarmaya devam ederken, iddialara göre Apple ise haziran ayındaki büyük konferansında kendi özelliklerini duyuracak.

APPLE, OPENAI İLE MASAYA OTURDU

iPhone üreticisi, iOS 18 işletim sistemine ekleyeceği yapay zeka özellikleri için kendi dil modeli üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bloomberg tarafından paylaşılan raporda, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan da destek almak istediği belirtiliyor.

Görüşmelerin özel olması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, iki şirketin olası bir anlaşmanın şartlarını ve OpenAI özelliklerinin Apple'ın bir sonraki iPhone işletim sistemine nasıl entegre edileceğini tartışmaya başladıklarını söyledi.

GOOGLE İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Bütün bu bilgilere ek olarak Bloomberg, geçtiğimiz ay önemli bir iddia daha ortaya atmıştı. Apple'ın iPhone'a getireceği yapay zeka özelliklerinde Google Gemini sohbet robotunu kullanabilmek için Alphabet ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.

Apple'ın şu anda hangi şirketle anlaşmaya vardığı bilinmiyor. Hem OpenAI hem de Google ile ortaklık kurabileceği gibi, iddiaları boşa çıkarıp tamamen başka bir firmayla anlaşabileceği üzerinde de duruluyor.

Apple CEO'su Tim Cook, şubat ayında şirketin üretken yapay zekaya "önemli ölçüde" yatırım yaptığını ve teknolojiyi bu yılın sonlarında kullanıma sunma planları hakkında daha fazla bilgi vereceğini söylemişti.

Son olarak Apple geçen günlerde Fransa merkezli yapay zeka şirketi Datakalab'ı satın aldı. Datakalab, kendisini "cihaz üzerinde çalışan düşük güç, çalışma zamanı açısından verimli ve derin öğrenme algoritmaları konusunda uzman bir şirket" olarak tanımlıyor.