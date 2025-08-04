Apple kendi ChatGPT'sini yapıyor: İlk detaylar geldi

Apple uzun süredir teknoloji dünyasında "ilk olmak" yerine "en iyiyi sunmak" mottosuyla hareket ediyor. Şirketin yapay zeka alanında da benzer bir strateji izlediği artık daha net görülüyor. Geçtiğimiz yıl OpenAI ile iş birliği yaparak Siri'ye ChatGPT entegrasyonu sağlayan Apple, şimdi ise tamamen kendi altyapısıyla bir sohbet botu geliştirmek için kolları sıvadı.

APPLE, CHATGPT YAPACAK BİR EKİP KURDU

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple bu yılın başlarında "Answers, Knowledge and Information" adında yeni bir ekip kurdu. Ekibin görevi ise ChatGPT'ye rakip olarak, sadeleştirilmiş bir yapay zeka sohbet robotunu geliştirip kullanıcılarına sunmak.

Söz konusu uygulama, kullanıcıların sorularına internet üzerinden bilgi toplayarak cevap verebilecek, ChatGPT benzeri bir arama deneyimi sunacak. Yeni özellikler, bağımsız bir uygulama olarak sunulabileceği gibi Siri, Spotlight ve Safari gibi Apple hizmetlerine yapay zeka desteği sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Ekibin başında daha önce Siri'nin gelişimini yöneten Robby Walker yer alıyor. Apple ayrıca arama algoritmaları ve motorları geliştirme konusunda deneyimli mühendisleri işe almak için yoğun bir personel arayışına girmiş durumda.

YENİ SİRİ NE ZAMAN GELECEK?

Engadget'in haberine göre, Apple'ın yapay zeka serüveni sadece yeni bir sohbet botuyla sınırlı değil. Şirket "Apple Intelligence" adı altında daha kapsamlı bir YZ platformu üzerinde çalışıyor. Ancak platformun önemli bir parçası olan "yeni ve geliştirilmiş Siri'nin" piyasaya sürülmesi bu yıl ertelendi.

Apple, Siri'nin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih vermezken, geliştirme sürecinin devam ettiğini ve yeni özelliklerin "önümüzdeki yıl" içinde sunulacağını belirtiyor.

TİM COOK'TAN AÇIK MESAJ: GEREKİRSE SATIN ALIRIZ

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen üçüncü çeyrek kazanç toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cook, şirketin yapay zeka alanındaki hedeflerini hızlandırmak adına başka bir şirketi satın almaya açık olduğunu belirtti.