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 | Ömer Faruk Dogan

Apple kendi ChatGPT'sini yapıyor: İlk detaylar geldi

Yapay zeka alanındaki iddiasını artırmaya çalışan Apple, ChatGPT'ye rakip olarak yeni bir sohbet robotu geliştiriyor. Uygulamanın nasıl çalışacağına ilişkin ilk bilgiler geldi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 10:56

Apple uzun süredir dünyasında "ilk olmak" yerine "en iyiyi sunmak" mottosuyla hareket ediyor. Şirketin yapay zeka alanında da benzer bir strateji izlediği artık daha net görülüyor. Geçtiğimiz yıl OpenAI ile iş birliği yaparak 'ye entegrasyonu sağlayan Apple, şimdi ise tamamen kendi altyapısıyla bir geliştirmek için kolları sıvadı.

Apple kendi ChatGPT'sini yapıyor: İlk detaylar geldi

APPLE, CHATGPT YAPACAK BİR EKİP KURDU

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, bu yılın başlarında "Answers, Knowledge and Information" adında yeni bir ekip kurdu. Ekibin görevi ise ChatGPT'ye rakip olarak, sadeleştirilmiş bir yapay zeka sohbet robotunu geliştirip kullanıcılarına sunmak.

Söz konusu uygulama, kullanıcıların sorularına internet üzerinden bilgi toplayarak cevap verebilecek, ChatGPT benzeri bir arama deneyimi sunacak. Yeni özellikler, bağımsız bir uygulama olarak sunulabileceği gibi Siri, Spotlight ve Safari gibi Apple hizmetlerine yapay zeka desteği sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Ekibin başında daha önce Siri'nin gelişimini yöneten Robby Walker yer alıyor. Apple ayrıca arama algoritmaları ve motorları geliştirme konusunda deneyimli mühendisleri işe almak için yoğun bir personel arayışına girmiş durumda.

Apple kendi ChatGPT'sini yapıyor: İlk detaylar geldi

YENİ SİRİ NE ZAMAN GELECEK?

Engadget'in haberine göre, Apple'ın yapay zeka serüveni sadece yeni bir sohbet botuyla sınırlı değil. Şirket "Apple Intelligence" adı altında daha kapsamlı bir YZ platformu üzerinde çalışıyor. Ancak platformun önemli bir parçası olan "yeni ve geliştirilmiş Siri'nin" piyasaya sürülmesi bu yıl ertelendi.

Apple, Siri'nin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih vermezken, geliştirme sürecinin devam ettiğini ve yeni özelliklerin "önümüzdeki yıl" içinde sunulacağını belirtiyor.

Apple kendi ChatGPT'sini yapıyor: İlk detaylar geldi

TİM COOK'TAN AÇIK MESAJ: GEREKİRSE SATIN ALIRIZ

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen üçüncü çeyrek kazanç toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cook, şirketin yapay zeka alanındaki hedeflerini hızlandırmak adına başka bir şirketi satın almaya açık olduğunu belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yenilenmiş Siri ne zaman kullanıma sunulacak?
Apple, yenilenmiş Siri'nin tam çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermedi ancak geliştirme sürecinin devam ettiğini açıkladı.
ETİKETLER
#apple
#chatgpt
#siri
#sohbet botu
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Teknoloji
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