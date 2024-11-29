Apple kullanıcıları dikkat! O ürün kanser ve doğum kusurlarına sebep oluyor

29 Kasım 2024 12:25 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:38

Milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji devi Apple'ın sattığı bir cihazda vücuttaki hormonları bozan, doğum kusurlarına ve kansere neden olan kimyasallar tespit edildi. Apple, Kaliforniya'da cihazın satışlarını durdururken teknoloji devinin sağlığı tehdit eden bu kusuru kullanıcılar arasında büyük tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Teknoloji devi Apple​, zor günler geçiriyor. Şirketin 100 dolarlık Belkin BoostCharge Pro Manyetik Şarjlı Powerbank'larında doğum kusurlarına ve kansere neden olan kimyasallar tespit edildi.

KANSER​ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Belkin BoostCharge Pro Manyetik Şarjlı Powerbank'ın Apple sayfasında, aksesuar için tehlikeli içeriği nedeniyle Kaliforniya eyalet düzenleyicileri tarafından zorunlu kılınan, alt tarafta gizli bir uyarı yer alıyor.

Plastiklerin sertleştirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir kimyasal olan BPA'nın vücuttaki hormonları bozduğu, doğurganlık sorunlarına ve kansere yol açtığı biliniyor.

CİHAZIN SATIŞLARI DURDURULDU

Kaliforniya'da cihazın satışları durdurulurken, ürün üzerinde tüketicileri bu kablosuz şarj cihazının 'Bisfenol A (BPA) dahil olmak üzere kimyasallara maruz bırakabileceği' konusunda bilinçlendiren bir uyarının bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Belkin'in Apple onaylı kablosuz şarj cihazında böyle bir maddenin kullanılması kullanıcıların büyük tepkisini çekerken tüketici hakları savunucuları Apple müşterilerine, "Kılıfı terli ellerle tutmak, biraz emilime yol açabilir" uyarısında bulundu.

ARAŞTIRMALARLA KANITLANDI

İnsan deri hücresi kültürleri kullanılarak yapılan çalışmalar, aslında bir tüketici ürününden dökülen BPA'nın yüzde 16-20'sinin insan derisiyle temas yoluyla emilebileceğini ve biyolojik olarak kullanılabilir hale gelebileceğini göstermişti. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nün yaptığı bir analize göre , 'BPA cilt teması sonrasında olumsuz sağlık etkilerine neden olma potansiyeline sahip olduğu ortaya çıktı.

Plastik iPhone kılıfları da dahil olmak üzere diğer Apple aksesuarlarında da bulunan BPA uyarıları Apple tüketicilerini endişelendirdi.