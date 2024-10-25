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Apple, M4 çipli Mac modellerini tanıtacağı tarihi açıkladı! Bir de sürpriz ürün geliyor

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
25 Ekim 2024 17:46 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:47

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay iPhone 16 serisini tanıtmıştı. Ekim ayında da yeni MacBook bilgisayarlarını tanıtması bekleniyordu ve Greg Joswiak tarafından yapılan açıklamayla bu beklenti doğrulandı. İşte 28 Ekim'de yapılacak duyuruda tanıtılacak ürünler.

Apple​, gelecek hafta yapılacak duyurularla M4 çipli yeni Mac​ modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Takvimlerinizi Mac için ayarlayın" ifadesini kullandı.

APPLE, M4 İŞLEMCİLİ MAC'LERİ TANITACAK

Apple, Mac modellerininin duyurusunu bir lansman etkinliği yerine basın bülteni aracılığıyla gerçekleştirecek. Duyuruda, uzun zamandır beklenen M4 serisi çiplerle donatılan yeni MacBook Pro​, iMac​ ve Mac mini modellerinin tanıtılması bekleniyor. M4 çip ailesi, üç modelden oluşuyor:

  • M4
  • M4 Pro
  • M4 Max

Apple, M4 çipli Mac modellerini tanıtacağı tarihi açıkladı! Bir de sürpriz ürün geliyor - 1. Resim

YENİ BİLGİSAYAR AKSESUARLARI DA YOLDA

Apple, sadece yeni Mac modellerini tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda bir sürpriz yaparak Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 ve Magic Keyboard gibi yeni bilgisayar aksesuarlarını da piyasaya sürecek.

Bu arada pazartesi günü iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 güncellemelerinin de sunulması planlanıyor. Bu güncellemelerle birlikte, performans iyileştirmeleri ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra, Apple'ın yapay zeka platformu Apple Intelligence'ın da kullanıma açılması bekleniyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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