Apple, M4 işlemcili 2024 MacBook Pro modellerini tanıttı: Türkiye fiyatları şaşırttı

31 Ekim 2024 10:56 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:00

Teknoloji devi Apple, yeni nesil M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini kullanan 2024 MacBook Pro modellerini piyasaya sürdü. Şirket, uzun zamandır MacBook Pro'ların RAM kapasitesini başlangıç düzeyinde 8 GB bıraktığı için eleştiriliyordu ve artık bunu düzeltti. İşte 2024 MacBook Pro Türkiye fiyatları.

Yeni Mac mini (M4) özellikleri ve fiyatı belli oldu! Dünyanın en küçük Mac'i, avuca sığabiliyor

Yeni Mac mini (M4) özellikleri ve fiyatı belli oldu! Dünyanın en küçük Mac'i, avuca sığabiliyor

Apple, bu hafta boyunca her gün yeni bir Mac modeli tanıtarak teknoloji dünyasını hareketlendirdi. Dün ise profesyonel kullanıcıların merakla beklediği yeni nesil MacBook Pro modelleri gün yüzüne çıktı. M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcilerden güç alan 2024 MacBook Pro, Türkiye fiyatı ve özellikleri ile dikkat çekti.

BAŞLANGIÇ RAM MİKTARI İKİ KAT ARTTI

Apple, M4 işlemci ailesine geçiş yaparak yeni nesil MacBook Pro modellerinde önemli performans artışlarına imza attı. Başlangıç RAM seçeneği 8 GB'dan 16 GB'a yükseltildi. Bu değişikliğe rağmen 2024 MacBook Pro serisinin fiyatları, önceki nesildeki 8 GB RAM'li M3 modelleriyle aynı seviyede tutularak birçok kişiyi şaşırttı.

2024 MACBOOK PRO TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni MacBook Pro, kullanıcı ihtiyaçlarına göre M4, M4 Pro ve M4 Max işlemci seçenekleriyle farklı modeller sunuyor. İşte Türkiye fiyatları:

MacBook Pro (M4) modelleri:

14 inç, M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 74 bin 999 TL

14 inç, M4, 16 GB RAM, 1 TB SSD: 83 bin 999 TL

14 inç, M4, 24 GB RAM, 1 TB SSD: 92 bin 999 TL

MacBook Pro (M4 Pro) modelleri:

14 inç, M4 Pro, 24 GB RAM, 512 GB SSD: 94 bin 999 TL

14 inç, M4 Pro, 24 GB RAM, 1 TB SSD: 114 bin 999 TL

16 inç, M4 Pro, 24 GB RAM, 512 GB SSD: 114 bin 999 TL

16 inç, M4 Pro, 48 GB RAM, 512 GB SSD: 132 bin 999 TL

MacBook Pro (M4 Max) modelleri:

14 inç, M4 Max, 36 GB RAM, 1 TB SSD: 149 bin 999 TL

16 inç, M4 Max, 36 GB RAM, 1 TB SSD: 159 bin 999 TL

14 inç, M4 Max, 48 GB RAM, 1 TB SSD: 184 bin 999 TL

İŞTE 2024 MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

Donanım Haber'in aktardığına göre M4 Pro çipli MacBook Pro önceki nesle göre bant genişliğinde yüzde 75 daha yüksek hız, M1 Pro çipli modele göre ise veri modelleme ve yapısal mühendislik gibi işlerde 3 kat daha iyi performans sunuyor. Bu modelde 120Gb/s hızlara ulaşan Thunderbolt 5 girişleri mevut.

Apple'dan gelen bilgilere göre M4 çipli MacBook Pro, M1'e kıyasla düzenleme işlerinde 1.8 kat, yapay zeka işlerinde 3x kat daha iyi performansa sahip. İki adet yüksek çözünürlüklü ekran çıkışını destekliyor ve 3 adet de Thunderbolt 4 girişine ev sahipliği yapıyor.

Yeni MacBook Pro modelleri SDR içeriklerde 1000 nit, HDR içeriklerde ise 1600 nit parlaklığa çıkabiliyor. 12MP kamera Center Stage desteği sunarken 6 hoparlörlü ses sistemi de uzamsal ses ve Dolby Audio ile geliyor. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, MagSafe 3 şarj girişi, SDXC kart yuvası diğer özellikleri arasında.