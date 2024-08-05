Apple, MacBook sahiplerine para ödeyecek: Kullanıcı başına 13 bin TL!

05 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:18

Apple, 2015-2019 yılları arasında üretilen MacBook modellerinde yaşanan "kelebek klavye sorunları" nedeniyle 50 milyon dolarlık bir uzlaşma ödemesi yapmayı kabul etmişti. 2022'nin sonunda başlayan talep süreci ve mayısta onaylanan nihai karar ile birlikte uygun MacBook sahipleri nihayet ödemelerini almaya başladı.

Hatırlatmak gerekirse Apple, kelebek klavyeyi ilk kez 2015 yılında 12 inç MacBook modelinde tanıtmıştı. Ardından da 2016'da MacBook Pro ve 2018'de MacBook Air modellerinde kullanmaya başlamıştı.

Ancak bu yeni klavye tasarımında sorun çıkmıştı; kullanıcılar yapışkan tuşlar, çift karakterler veya bazı karakterleri yazamama gibi problemlerden şikayet etmişlerdi.

Gelen şikayetlerin ardından Apple, bu sorunlu tasarımı 2019'un sonunda 16 inç MacBook Pro ile sonlandırmıştı. 2020 yılının ortalarında ise 13 inç MacBook Pro ve MacBook Air modellerinde yeni Magic Keyboard'a geçildi.

MACBOOK'TAKİ KELEBEK KLAVYE SORUNU NEYDİ?

Kelebek klavyenin neden olduğu sorunlar, 2018 Mayıs ayında bir toplu dava ile gündeme geldi. Kullanıcılar, kelebek klavyenin "çalışmaz ve olağan kullanımı için uygun olmadığını" belirtmişlerdi.

2019 yılı boyunca dava ilerlemeye devam etmişti ve Apple, toplu dava ile cebelleşmek zorunda kalmıştı. Takvim 2022'yi gösterdiğinde Apple, davayı çözmek için 50 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Talep süreci aynı yılın sonlarında başladı, ancak bazı sınırlamalar vardı.

Uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler sadece Kaliforniya, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York ve Washington eyaletlerinde yaşıyordu. ABD'deki 43 eyalet dışarıda kalmıştı. Ayrıca ödenen miktar klavye sorunlarının ciddiyetine göre değişiklik gösteriyordu:

2 veya daha fazla üst kasa değişimi için 395 dolara kadar

1 üst kasa değişimi için 125 dolara kadar

Tuş kapağı değişimleri için 50 dolara kadar

MAĞDURLARA ÖDEMELER BAŞLADI

27 Haziran'da mahkeme tarafından verilen ödeme emriyle birlikte ödemelerin 2024 Ağustos ayında başlayacağı belirtildi. 9to5Mac sitesinin aktardığına göre uygun müşterilere ödemeler yapılmaya başlandı.

ABD'de bazı kullanıcılar, postayla aldıkları ödemeleri doğruladı. Örneğin bir kullanıcı, iki adet 395 dolarlık çek aldığını belirtti. Ancak uzlaşmayı dijital olarak almayı talep edenler için henüz bir ödeme yapılmadığının da bilgisi paylaşılıyor.