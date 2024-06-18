Apple, merakla beklenen iOS 17.6 beta güncellemesini sundu

18 Haziran 2024 10:53 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:54

Teknoloji devi Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin piyasaya sürülmesinden birkaç hafta sonra, iOS 17.6 ve iPadOS 17.6 güncellemelerinin ilk beta sürümlerini test amacıyla geliştiricilere sundu.

Kayıtlı geliştiriciler, Ayarlar uygulamasını açıp Yazılım Güncelleme bölümüne giderek, "Beta Güncellemeleri" seçeneğine dokunarak ve iOS 17 veya iPadOS 17 Geliştirici Beta seçeneğini açarak beta sürecine katılabilirler.

APPLE KİMLİĞİ GEREKLİ

Beta sürümünü indirmek ve yüklemek için bir geliştirici hesabıyla ilişkilendirilmiş bir Apple Kimliği gerekiyor. Bilindiği üzere her iPhone kullanıcısı, App Store, Apple Müzik ve uygulama için satım alım gibi işlemlerde kullanmak için bir Apple hesabına sahip olmak zorunda.

IOS 17.6 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, iOS 17 için vaat ettiği özelliklerin tümünü hayata geçirdi. Bu nedenle iOS 17.6'da hangi özelliklerin yer alacağı belli değil. Apple yakında odak noktasının çoğunu iOS 18'e geçireceğinden, muhtemelen iOS 17.6, iOS 17'nin son özellik güncellemelerinden biri olacak.