Apple, 'microLED Apple Watch' projesini iptal etti: LG tazminat istiyor

13 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:34

Teknoloji devi Apple, bu yılın başlarında microLED teknolojisine sahip Apple Watch üretme planlarını iptal etmişti. Bu da ekran tedarikçisi LG'nin büyük bir yatırım yapmasına rağmen projeden geri çekilmesine yol açtı ve şirket parası boşa gittiği için tazminat talep ediyor.

Apple, son yıllarda ekran teknolojisinde önemli adımlar attı. İlk olarak geleneksel arka aydınlatmalı LCD ekranlardan mini-LED arka aydınlatmalı LCD'ye geçen şirket şu anda Apple Watch, iPhone ve iPad'lerde OLED ekran teknolojisini kullanıyor.

MİCROLED EKRAN NEDİR?

Ancak Apple, daha gelişmiş bir teknoloji olan microLED'e geçiş için de çalışmalar yapıyordu. MicroLED ekranlar, daha parlak görüntüler, daha yüksek renk doğruluğu, daha uzun ömür ve enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca OLED'in en büyük dezavantajlarından biri olan yanma (burn-in) sorununu da ortadan kaldırıyor.

Apple'ın microLED teknolojisine sahip Apple Watch projesi, küçük ekranda bu teknolojiyi sunan bir cihaz olacaktı. Ancak microLED'in üretiminin karmaşık ve zahmetli bir süreç gerektirmesi nedeniyle Apple, projeyi daha yavaş bir tempoda ilerletme kararı aldı ve planlanan "microLED Apple Watch" modelini iptal etti.

LG'DEN APPLE'A: ZARARIMIZI KARŞILAYIN

The Elec sitesinin haberine göre iptal kararı, projeye büyük yatırımlar yapan LG'yi olumsuz etkiledi. Güney Koreli firma, Apple Watch için arka düzlem (backplane) adı verilen önemli bir bileşeni üretmek üzere hazırlıklara başlamıştı. Şirket üretim için gereken altyapıyı oluşturmak amacıyla 1,5 milyon doların üzerinde bir yatırım yaptı. Ancak Apple'ın projeyi iptal etmesiyle bu yatırımlar boşa gitmiş oldu.

Teknoloji sitesi 9to5Mac'e göre, hukuki bir sorumluluk olmasa da, LG'nin talebine karşılık Apple'ın iPhone ve iPad'lerde kullanılan OLED ekranlar için ödediği fiyatı artırarak LG'nin zararını telafi etmesi bekleniyor.