Apple Music Türkiye'de fiyatları uçurdu: Yüzde 65 zam geldi

Apple Music, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına sert bir zam yaptı. Bireysel abonelik yaklaşık yüzde 50, aile paketi ise yüzde 65 artarken, öğrenci planı da ciddi oranda yükseldi. İşte güncel Apple Music Türkiye abonelik fiyatları...

Apple Music Türkiye'deki abonelik fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Geçtiğimiz dönemde Spotify ve YouTube Music'in ardından Apple da abonelik ücretlerini artırdı. Donanım Haber'in aktardığına göre, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyatlar, yüzde 65'e varan artış oranlarıyla karşımıza çıkıyor.

APPLE MUSİC FİYAT LİSTESİ (GÜNCEL)

Apple Music kullanıcılarının en çok tercih ettiği paketlerden biri olan bireysel abonelik, 39,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi. Burada yaklaşık olarak yüzde 50'lik bir artış yaşandığını görüyoruz. Öğrenci aboneliği daha önce 19,99 TL olan fiyatıyla birçok genç kullanıcı için cazip bir seçenekti. Ancak artık 32,99 TL'ye çıktı.

59,99 TL olan Apple Music Aile Aboneliği, bugünden itibaren 99,99 TL olarak uygulanmaya başlandı. Planla birlikte 6 kişiye kadar Apple Music erişimi sağlanabiliyor ancak yeni fiyat, özelliği paylaşan ailelerin cüzdanlarını zorlayacak gibi görünüyor.