Apple nihayet inadından vazgeçiyor: iPhone 17, herkesin beklediği o özelliği alacak

29 Aralık 2024 15:14 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:16

Teknoloji devi Apple'ın, Pro olmayan temel iPhone'larında yıllardır eleştirilen bir özellik var: 60 Hz yenileme hızı, ekranın akıcı olmasını olumsuz etkilediği için kullanım deneyimini düşürüyor. Şirketin bu sorunu iPhone 17 serisinde çözeceği ortaya çıktı.

Apple​, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği nihayet sunacak gibi. Sektörden gelen güvenilir bir kaynağa göre, 2025​ yılının eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17​ serisinin temel modeli, daha akıcı bir ekran deneyimi sunmak amacıyla daha yüksek yenileme hızına sahip olacak ve yıllardır eleştirilen düşük yenileme hızı sorununu çözecek.

İPHONE 16 '60 HZ EKRANI' ELEŞTİRİLİYOR

9 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülen iPhone 16, güçlü teknik özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkmasına karşın yalnızca 60Hz yenileme hızına sahip ekranı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Üst segment bir telefondan beklenen akıcı ekran deneyimini sunamaması, kullanıcılar için büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi. Öte yandan, 120Hz yenileme hızı yalnızca Pro modellerde yer aldı.

Çin'den gelen bir rapora göre, iPhone 17 serisinin tüm modelleri daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla piyasaya sürülecek. Söz konusu gönderi, esprili bir şekilde Apple'ın iPhone 17 ile birlikte "diş macununu sonuna kadar sıktığını" söylüyor (bu ifade bir şirketin en yeni ürünlerinde çok az değişiklik sunduğunu söylemek için kullanılıyor).

Eğer bu rapor doğruysa, iPhone kullanıcılarının gelecek yıl bir üst modele geçmek için çok daha fazla nedeni olacak. Belki Apple temel modellere 120Hz koymaz da 90 Hz koyar, ancak bu değerin bile ekran deneyimi açısından 60Hz'den katbekat daha iyi olacağı aşikar.

İPHONE 17 SERİSİNDE 'PLUS' MODELİ OLMAYACAK

Bunun yanı sıra, iPhone 17 serisinde "Plus" modelinin yerini "iPhone 17 Air" alabilir. Söylentilere göre, iPhone 17 Air daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak ancak teknik özellikleri Plus modeline kıyasla daha düşük seviyede kalacak.

Tabii ki de bu iddiaların Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Apple'ın 2025'te düzenleyeceği sonbahar etkinliğine kadar, bu bilgiler sadece bir spekülasyon olarak kalacak.