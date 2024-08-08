Apple, önemli hataları düzelten iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı

08 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:04

Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Bu güncelleme, iOS 18 Beta ve iOS 18.1 Geliştirici Beta sürümlerinin ardından kararlı iOS 17 sürümünü kullanan kullanıcılar için önemli hata düzeltmeleri içeriyor. Özellikle, iOS 17.6 sürümüyle ortaya çıkan ve İleri Düzey Veri Koruma (Advanced Data Protection) özelliğini etkileyen bir hatayı gideriyor.

İleri Düzey Veri Koruma; iCloud cihaz yedeklemeleri, Mesaj yedeklemeleri ve Fotoğraflar gibi verilerin uçtan uca şifrelenmesini sağlayan, Apple'ın en yüksek seviyede bulut veri güvenliği sunan isteğe bağlı bir özellik olarak sunuluyor.

Daha önceki sürümlerde İleri Düzey Veri Koruma'nın etkinleştirilmesi veya etkisizleştirilmesi sırasında hata oluyordu. Bu hata, kullanıcıların özelliği kapatmaya çalıştıklarında arayüzde kapalı olarak görünmesine rağmen iCloud'da hâlâ aktif olarak kalmasına yol açıyordu.

Apple'dan gelen bilgilere göre, iOS 17.6.1 güncellemesiyle birlikte bu hata çözüme kavuştu. iOS 17.6.1 güncellemesi yüklendikten sonra, kullanıcılar özelliği devre dışı bırakmak istediklerinde Ayarlar'dan onaylamaları gerektiği konusunda bilgilendirilecek.

IOS 17.6.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 17.6.1 güncellemesini yüklemek için kullanıcıların Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gitmeleri ve ekrandaki talimatları takip etmeleri yeterlidir.

Ancak cihazlarında herhangi bir iOS 18 Beta sürümü veya iOS 18.1 Geliştirici Beta sürümü yüklü olan kullanıcılar, bu güncelleme için bir bildirim almayacak. Yalnızca iOS 17'nin final sürümünü yüklemiş olanlar bu güncellemeyi yükleyebilecek.