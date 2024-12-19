Apple rotayı değiştirdi: Yeni hizmet başlamadan bitti! iPhone almak isteyenler dört gözle bekliyordu

19 Aralık 2024 14:14 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:14

Apple, müşterilere iPhone kiralama ve yeni modeller çıktığında yükseltme imkanı sunacak olan "iPhone abonelik hizmetini" iptal etti. Yazılım sorunları ve yasal kaygılar nedeniyle ertelenen bu hizmet, iPhone Yükseltme Programı'ndan farklı olarak cihaz sahipliği yerine kiralama mantığına dayanıyordu.

Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı iPhone abonelik hizmetini iptal etti. Bloomberg'in haberine göre, ilk olarak 2022 yılında söylentileri çıkan bu hizmet, müşterilere düzenli bir aylık ücret karşılığında iPhone kiralama imkanı sunacak ve yeni modeller çıktığında yükseltme yapmalarına olanak tanıyacaktı.

YASAL KAYGILAR NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Bu iPhone abonelik hizmetinin sızdırıldığı yıl piyasaya sürülmesinin planlandığı, ancak yazılım sorunları ve yasal kaygılar gibi sorunlar nedeniyle ertelendiği bildirilmişti. Şimdi ise hizmetin hiç gelmeyeceği öğrenildi.

Ortaya çıkan yetersiz ayrıntılara bakılırsa, Apple'ın önerdiği abonelik hizmeti iPhone Yükseltme Programı ile bazı benzerlikler taşıyor gibi görünüyor. 2015 yılında tanıtılan bu program, müşterilerin iPhone'ları için iki yıllık bir aylık ödeme planına girmelerine olanak tanıyor ve mevcut planlar 128GB iPhone 16 içinaylık 39,50 dolardan başlıyor.

Müşteriler 12 ödeme yaptıktan sonra, bir sonraki model çıktığında yeni bir krediye girerek telefonlarını yükseltmeye hak kazanıyorlar.

ABONELİK BİTİNCE İPHONE'U İADE ETMENİZ GEREKİYORDU

Ancak iPhone Yükseltme Programı, müşterilerin ödeme planını tamamlamaları halinde cihazlarına doğrudan sahip olmalarını sağlıyor. Buna karşılık, Apple'ın daha önce planladığı hizmet daha çok bir cihaz kiralamaya benziyordu ve müşterilerin aboneliklerini iptal etmeleri halinde iPhone'larını iade etmeleri gerekiyordu.

Apple'ın bu yılın başlarında Apple Pay Later hizmetini de durdurması, şirketin finansal ürünlerini yeniden değerlendirdiğinin olası bir göstergesi. İlk olarak 2022 yılında duyurulan Apple Pay Later, müşterilerin ödemelerini birkaç haftaya yayılmış birden fazla küçük taksite bölmelerine olanak tanıyan bir "Şimdi Al Sonra Öde" hizmetiydi.