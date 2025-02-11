Apple, Samsung’a geri döndü! İmzalar atıldı

Apple'ın OLED panel tedarik stratejisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Sektör kaynaklarına göre, çinli ekran üreticisi BOE, Apple'ın katı kalite standartlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle Apple, uzun yıllardır iPhone ekranlarının başını çeken Samsung Display ile olan iş birliğini genişletmeye karar verdi.

BOE, HEDEFLERİNİ TUTTURAMADI

Apple, ekran tedariğini çeşitlendirmek amacıyla daha önce LG Display ve BOE'yi tedarik zincirine dahil etti. Ancak BOE, son yıllarda iPhone için taahhüt ettiği OLED panelleri zamanında ve istenilen kalitede teslim etmekte zorlanıyor.

BOE'nin iPhone 14 ve iPhone 15 gibi Pro olmayan modeller için taahhüt ettiği 40 milyon OLED panelden yalnızca 7-8 milyonunu 2024 yılının başından itibaren teslim edebildiği bildirildi. Yaşanan kalite sorunlarının çözülmesinin en az altı hafta sürebileceği belirtiliyor. Bu durum, Apple'ın siparişlerini Samsung Display'e kaydırmasına neden oldu.

SAMSUNG DİSPLAY EN BÜYÜK FAYDAYI SAĞLAYACAK

Apple, LTPO OLED panellerin tedariği için LG Display ile de çalışıyor. Ancak LG Display, çoğunlukla iPhone Pro modelleri için üretim yaptığından dolayı, BOE'den boşa çıkan siparişlerden en fazla Samsung Display'in yararlanacağı öngörülüyor.

BOE'nin Apple ile yaşadığı bu ilk kalite sorunu değil. 2023 yılında iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde Dynamic Island bölgesinde yaşanan ışık sızıntısı problemleri, Apple'ı BOE'ye karşı daha temkinli bir yaklaşıma itmişti.