Apple sözünü tutuyor: Assassin's Creed Mirage'nin iPhone'a geleceği tarih açıklandı

01 May 2024 11:28 - Güncelleme : 01 May 2024 11:34

Teknoloji devi Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te AAA kalitesindeki oyunların oynanabileceğine dair sözünü tutuyor. Şimdiye kadar Resident Evil ve Death Stranding gibi oyunlar, en güçlü iPhone modellerinde kullanıma sunulmuştu.

Beklenen bir diğer büyük oyun Assassin’s Creed Mirage için müjdeli haber geldi. Geliştirici ve yayıncı firma Ubisoft, ikonik serinin 13'üncü oyunu ve 2020'deki Valhalla'nın halefi olarak karşımızda duran Mirage'yi App Store'a ekledi. Fiyatını ve desteklenen cihazları da açıkladı.

ASSASSIN'S CREED MIRAGE, 6 HAZİRAN'DA APPLE YOLCUSU

Assassin's Creed Mirage, 6 Haziran 2024 tarihinde iPhone'da oynanabilir olacak. Fakat en başta da belirttiğimiz gibi yalnızca iPhone 15 Pro serisine çıkış yapacak. Çünkü bu telefonlarda, AAA oyunları için özel olarak geliştirilen bir çip bulunuyor.

Öte yandan çıkış tarihinin ülkeye göre farklılık göstereceğini eklemekte fayda var. Örneğin Türkiye App Store'da "Beklenen tarih: 10 Haziran 2024" olarak gözüküyor.

Assassin's Creed Mirage, sadece iPhone 15 Pro'da değil, Apple'ın tabletlerinde de oynanabilecek. Eğer M1 ve üzeri bir çipe sahip iPad sahibiyseniz, 10 Haziran'dan itibaren Mirage'yi ilk 90 dakikası ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz.

ASSASSIN'S CREED MIRAGE IPHONE FİYATI NE KADAR?

90 dakikalık süre dolduğunda oyuna devam edebilmek için uygulama için satın alım yapmanız gerekiyor. Fiyat ABD'de 49,99 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de ise 199,99 TL ve 399,TL arasında değişiklik gösteriyor.

Assassin's Creed Mirage, 2023 Ekim ayında PC, PlayStation ve Xbox platformlarında çıkış yaptı.