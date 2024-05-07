Apple Store etkinlik öncesi erişime kapatıldı, zam bekleniyor

07 May 2024 17:04 - Güncelleme : 07 May 2024 17:11

Apple, merakla beklenen bir etkinlik öncesinde çevrimiçi mağazası Apple Store'u bir kez daha geçici olarak kapattı.

Bu durum, yeni ürünlerin tanıtılması öncesinde "Yine mi zam geliyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Apple Türkiye sayfasında "Hemen döneceğiz." başlığı ve "Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." uyarısıyla karşılaşılıyor.

Genellikle yeni ürün lansmanları veya güncellemeler öncesinde yaşanan bu durum, yine bu akşam olacak etkinlikleri öncesinde de yaşandı.

Erişimin kapatılmasının zamla doğrudan bir ilişkisi olmayabilir.

Apple, yaklaşmakta olan etkinlikte yeni modellerini tanıtacak.

Dolayısıyla, Apple'ın mağazayı geçici olarak kapatması, sadece yeni ürünleri tanıtmak için de olabilir.