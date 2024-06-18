Apple taksit özelliğini kaldırdı! 'Pay Later' için yolun sonu

18 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:47

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların 1000 dolara kadar olan alışverişlerini faiz veya ek ücret ödemeksizin altı hafta içinde dört takside bölebilecekleri sistemi kaldırdı.

'Apple Pay Later' olarak adlandırılan bu özellik sadece ABD'de kullanılabiliyordu. BBC'nin aktardığına göre, şirket artık üçüncü taraf kredi veya banka kartı borç veren finansal kuruluşlar aracılığıyla ödeme planları sunacak.

APPLE PAY LATER KALDIRILIYOR

Apple, 9to5Mac sitesine, "Bu yılın sonlarından itibaren dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar Apple Pay ile ödeme yaparken kredi ve banka kartlarının yanı sıra kredi verenler aracılığıyla sunulan taksitli kredilere de erişebilecekler" açıklamasını gönderdi.

Apple Pay Later başlangıçta iOS 16 ile birlikte duyurulmuştu, ancak ilk iOS 16 sürümünün bir parçası değildi. Şirket Mart 2023'te "rastgele seçilen kullanıcılara" erken erişim davetiyeleri gönderdi ve nihayet ekim ayında ABD'de yaygın bir şekilde hizmete başladı.

Apple, kredi işlemleri için "Apple Financing" yan kuruluşuyla faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak merkez bankaları artan fiyatlarla mücadele için faiz oranlarını yükseltirken, bu tür taksitli planlamalar ise eskisi kadar ilgi görmemeye başladı.

Teknoloji devi, iOS 18 ile beraber sunacağı ödeme seçenekleri için ABD'de Citi, Birleşik Krallık'ta HSBC ve Avustralya'da ANZ gibi bankalarla ortaklık kuracağını açıkladı.