Apple Türkiye, iCloud+ fiyatlarına büyük zam yaptı

22 Ağustos 2024 16:02 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 16:43

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Apple'ın bulut depolama hizmeti olan iCloud, kullanıcıların fotoğraf, video ve dosyalarını yedeklemelerini sağlıyor. İlk kayıtta ücretsiz 5GB saklama alanı veren iCloud, daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için "iCloud+" özelliği ile 12TB'a kadar saklama kapasitesi sunuyor.

Son gelişmelerle birlikte bu hizmetin maliyeti arttı. Önceden aylık 12,99 TL'ye sunulan 50GB depolama seçeneği 24,99 TL oldu. 200 GB'lık depolama alanı için istenen fiyat 39,99 TL'den 79,99 TL'ye yükselirken ortanca paket olan 2TB seçeneği 129,99 TL iken 249,99 TL oldu.

ICLOUD+ TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre, iCloud Plus aboneliklerinin zamdan önce ve sonraki fiyatlandırmaları:

Eski fiyat:

50 GB: 12,99 TL

200 GB: 39.99 TL

2 TB: 129.99 TL

6TB: 899.99 TL

12TB: 1.799,99 TL

Yeni fiyat:



50 GB: 24,99 TL

200 GB: 79,99 TL

2 TB: 249,99 TL

6 TB: 1.299,99 TL

12 TB: 2.499,99 TL

ICLOUD PLUS NE İŞE YARAR?

iCloud Plus sistemi, ek saklama alanları sunmanın yanı sıra iPhone kullanıcılarının girdiği web sitelerini, aktivitelerini, internet trafiğini ve diğer verilerini gizleyen iCloud Özel Geçişi işlevine sahip. Ayrıca kullanıcılar, "E-Postamı Gizle" ve "Özel e-posta alan adı" ile bir siteye / uygulamaya kayıt olurken e-posta adreslerini gizleyebiliyor.

Bunlara ek olarak çoklu HomeKit Güvenli Video Desteği ve iCloud Plus'u beş aile üyesiyle paylaşabilme özelliği de hizmet kapsamında bulunuyor.

iCloud Plus aboneliğini başlatmak için bir Apple cihazında Ayarlar > Apple Hesabı > iCloud bölümünü ziyaret etmek yeterli.