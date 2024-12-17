Apple, Türkiye'de en çok indirilen uygulamaları açıkladı: Birinci hiç şaşırtmadı!

17 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:21

Apple, "App Store Türkiye 2024" verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki iPhone ve iPad kullanıcılarının 2024 yılı boyunca en çok indirdiği mobil uygulama ve oyun belli oldu. Birinci olan uygulama ise hiç şaşırtmadı.

Apple, iPhone ve iPad'ler için uygulama indirme platformu olan App Store'da 2024 yılında en çok indirilen uygulamaları ve oyunları duyurdu. 30'dan fazla ülke ve bölgedeki kullanıcı verilerini paylaşan ABD'li üretici, Türkiye özelinde bu yılın en popüler uygulamalarını da açıkladı. Zirvede yer alan aplikasyonu görenler ise "hiç şaşırtmadı" yorumunu yaptı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA "TEMU"

App Store Türkiye verilerine göre, 2024'te iPhone kullanıcılarının en çok indirdiği ücretsiz uygulama "Temu" oldu. Son dönemde Türkiye'deki e-ticaret sektöründe hızlı yükselişiyle dikkat çeken ve 30 euro sınırından önce kullanıcıların adeta akın akın alışveriş yaptığı Temu, Apple'ın listelerinde zirveye oturdu.

MOBİL OYUN ŞAMPİYONU "BRAWL STARS"

Mobil oyun dünyasında ise bu yılın şampiyonu, Supercel firmasının sevilen oyunu "Brawl Stars" oldu. Hemen ardından PUBG Mobile ikinci oldu, üçüncülük koltuğuna ise Subway Surfers oturdu. En çok indirilen mobil uygulamalar listesinde ilk beşi 101 Yüzbir Okey Plus ve Words of Wonders tamamladı.

İşte App Store Türkiye'de 2024'ün en çok indirilen uygulamaları ve oyunları:

2024'ün en popüler iPhone uygulamaları

Temu

Trendyolmilla

VPN - Super Unlimited

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Google

TikTok

Trendyol Go

Google Haritalar

2024'ün en çok indirilen iPhone oyunları

Brawl Stars

PUBG Mobile

Subway Surfers

101 Yüzbir Okey Plus

Words of Wonders

Whiteout Survival

Royal Match

Candy Crush Saga

TopTop

eFootball

2024'ün en popüler iPad uygulamaları

YouTube

Netflix

ChatGPT

Goodnotes 6

Spotify

Google Chrome

Notability

Pinterest

TikTok

VPN - Super Unlimited Proxy

2024'ün en çok indirilen iPad oyunları