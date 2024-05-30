'Apple TV Android' yolda: İşte beklenen paylaşım

30 May 2024 11:55 - Güncelleme : 30 May 2024 11:56

Eğer Android kullanıcısıysanız ve aynı zamanda Apple TV aboneliğine sahipseniz, sizin için güzel bir haber var. ABD'li medya şirketi Bloomberg'in son haberine göre Apple, Android cihazlar için yerel bir Apple TV uygulaması geliştiriyor.

Bu gelişme ile birlikte Apple ekosisteminin dışında kalan kullanıcıların da artık Apple TV+ bünyesindeki içeriklere daha kolay bir şekilde erişebilmelerine imkan tanıyacağı belirtiliyor.

SADECE ANDROID TV'LERDE VAR

Esas olarak, hâlihazırda Apple TV'nin Android için bir uygulaması var ancak bu sadece 'akıllı TV' teknolojisine sahip olan televizyonlarda kullanılabiliyor. Telefonlar için olan bir uygulama ise henüz yok.

Hatırlatmak gerekirse, iki yıl önce Apple'ın böyle bir uygulamayı geliştirmekte olduğuna dair söylentiler çıkmıştı ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yeni rapor, Apple'ın nihayet bu konuda ciddi adımlar attığını ve uygulamanın yapım aşamasında olduğunu öne sürüyor.

ANDROID TELEFON KULLANICILARI APPLE TV+ NASIL İZLİYOR?

Şu anda Android kullanıcıları, Apple TV+'taki içerikleri, internet tabanlı bir uygulama üzerinden izleyebiliyor. Bu uygulama ise işlevsel olsa da kullanıcılar daha kapsamlı bir Android desteği bekliyor. Bununla birlikte Bloomberg'in haberinde, yeni uygulamanın ne zaman çıkacağına dair bir bilgi olmadığını da belirtelim.