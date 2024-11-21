Apple TV, film satın alma fiyatına yüzde 953 zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

21 Kasım 2024 14:47 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:47

Apple TV, Türkiye'deki film satın alma ve kiralama fiyatlarını astronomik oranlarda artırarak sırasıyla yüzde 953 ve yüzde 501 zam yaptı. Yeni fiyatlarla, tek bir film satın alma ücreti bile neredeyse bir Netflix Standart Plan aylık aboneliğine eşit hale geldi.

Apple TV, Türkiye pazarında film satın alma ve kiralama ücretleri için zam kararı aldı. Webtekno'nun haberine göre Apple TV, film satın alma fiyatlarında yüzde 953, kiralama fiyatlarında ise yüzde 501 oranında artış yaptı. APPLE TV, FİLM KİRALAMA VE SATIN ALMA ÜCRETLERİ Apple TV üzerinden tek bir film satın almak, artık neredeyse bir Netflix Standart Plan aylık aboneliği kadar maliyetli. Daha önce uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken platform, yeni fiyat güncellemesiyle birlikte bu avantajını kaybetmiş görünüyor. Örneğin: Daha önce 4,99 TL olan bir film kiralama ücreti artık 29,99 TL civarına yükseldi.

Film satın alma ücretleri ise 18,99 TL’den yaklaşık 199,99 TL gibi astronomik rakamlara çıktı. Netflix abonelik ücretleri ve eski fiyatları: Temel Plan:

Yeni Fiyat: 149,99 TL

Eski Fiyat: 119,99 TL

Standart Plan:

Yeni Fiyat: 229,99 TL

Eski Fiyat: 176,99 TL

Özel Plan:

Yeni Fiyat: 299,99 TL

Eski Fiyat: 229,99 TL İlgili Haberler Apple, iOS 18.1.1 ve iPadOS 18.1.1 güncellemelerini yayınladı: İşte gelen yenilikler Apple'ın 24 karat altınla kaplı gözlüğü satışa çıktı: Fiyatı kalbinizi ağrıtacak!