Apple ürünlerine zam yağmuru: En ucuz iPhone bile 50 bin lirayı aştı, en pahalı model dudak uçuklatıyor

Türkiye'deki Apple ürünlerine zam geldi. Apple, iPhone modelleri başta olmak üzere birçok ürün grubunun fiyatlarını artırdı. En ucuz akıllı telefonu bile 50 bin TL'ye dayanmış durumda. İşte ürün ürün Apple iPhone fiyat listesi.

Apple, 2 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelledi. Yapılan son zamla birlikte iPhone ve iPad Pro modelleri, bugüne kadarki en yüksek fiyat seviyelerine ulaştı. Özellikle iPhone 16 serisinin üst modelleri artık 130 bin TL bandını aşarken, Apple'ın en pahalı telefonu 150 bin TL sınırına merdiven dayadı.

Yeni fiyat listesine bakıldığında, iPhone 16 serisinin üst segment modelleri 130 bin TL'yi aşarken, bazı iPad Pro modelleri ise 100 bin TL'nin üzerine çıktı. Bu gelişme, Türkiye'de Apple ekosistemine dahil olmak isteyen kullanıcılar için maliyetleri ciddi oranda artırıyor.

EN UCUZU BİLE 50 BİN LİRA

Webtekno tarafından aktarılan bilgilere göre, en ucuz iPhone modeli olarak bilinen iPhone 16e bile 50 bin TL'ye yaklaşmış durumda. Premium segmentte yer alan iPhone 16 Pro Max'in 1 TB’lık versiyonu ise 131 bin 999 TL etiketiyle listelerde yerini aldı.

İşte zam sonrası Apple ürünlerinin güncel fiyatları:

IPHONE 16 SERİSİ GÜNCEL FİYATLARI

iPhone 16e 128GB: 49.999 TL

49.999 TL iPhone 16e 256GB: 55.499 TL

55.499 TL iPhone 16e 512GB: 66.499 TL

66.499 TL iPhone 16 128 GB: 69.999 TL

69.999 TL iPhone 16 256 GB: 75.499 TL

75.499 TL iPhone 16 512 GB: 86.499 TL

86.499 TL iPhone 16 Plus 128 GB: 79.999 TL

79.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB: 85.499 TL

85.499 TL iPhone 16 Plus 512 GB: 96.499 TL

96.499 TL iPhone 16 Pro 128 GB: 89.999 TL

89.999 TL iPhone 16 Pro 256 GB: 95.499 TL

95.499 TL iPhone 16 Pro 512 GB: 106.499 TL

106.499 TL iPhone 16 Pro 1 TB: 117.499 TL

117.499 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB: 109.999 TL

109.999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB: 120.999 TL

120.999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB: 131.999 TL

IPHONE 15 SERİSİ FİYATLARI

iPhone 15 128 GB: 59.999 TL

59.999 TL iPhone 15 256 GB: 65.499 TL

65.499 TL iPhone 15 512 GB: 76.499 TL

76.499 TL iPhone 15 Plus 128 GB: 69.999 TL

69.999 TL iPhone 15 Plus 256 GB: 75.499 TL

75.499 TL iPhone 15 Plus 512 GB: 86.499 TL

IPAD PRO (M4) MODELLERİ

11 inç Wi-Fi:

256 GB: 49.999 TL

512 GB: 59.999 TL

1 TB: 79.999 TL

2 TB: 99.999 TL

11 inç Wi-Fi + Cellular:

256 GB: 59.999 TL

512 GB: 69.999 TL

1 TB: 84.999 TL

2 TB: 104.999 TL

13 inç Wi-Fi:

256 GB: 64.999 TL

512 GB: 74.499 TL

1 TB: 94.999 TL

2 TB: 114.999 TL

13 inç Wi-Fi + Cellular:

256 GB: 74.999 TL

512 GB: 84.999 TL

1 TB: 104.999 TL

2 TB: 124.999 TL