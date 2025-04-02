Apple ürünlerine zam yağmuru: En ucuz iPhone bile 50 bin lirayı aştı, en pahalı model dudak uçuklatıyor
Türkiye'deki Apple ürünlerine zam geldi. Apple, iPhone modelleri başta olmak üzere birçok ürün grubunun fiyatlarını artırdı. En ucuz akıllı telefonu bile 50 bin TL'ye dayanmış durumda. İşte ürün ürün Apple iPhone fiyat listesi.
Apple, 2 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarını güncelledi. Yapılan son zamla birlikte iPhone ve iPad Pro modelleri, bugüne kadarki en yüksek fiyat seviyelerine ulaştı. Özellikle iPhone 16 serisinin üst modelleri artık 130 bin TL bandını aşarken, Apple'ın en pahalı telefonu 150 bin TL sınırına merdiven dayadı.
Yeni fiyat listesine bakıldığında, iPhone 16 serisinin üst segment modelleri 130 bin TL'yi aşarken, bazı iPad Pro modelleri ise 100 bin TL'nin üzerine çıktı. Bu gelişme, Türkiye'de Apple ekosistemine dahil olmak isteyen kullanıcılar için maliyetleri ciddi oranda artırıyor.
EN UCUZU BİLE 50 BİN LİRA
Webtekno tarafından aktarılan bilgilere göre, en ucuz iPhone modeli olarak bilinen iPhone 16e bile 50 bin TL'ye yaklaşmış durumda. Premium segmentte yer alan iPhone 16 Pro Max'in 1 TB’lık versiyonu ise 131 bin 999 TL etiketiyle listelerde yerini aldı.
İşte zam sonrası Apple ürünlerinin güncel fiyatları: