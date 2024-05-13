Apple Vision Pro 2 sızdırıldı! En büyük sürpriz fiyatta

13 May 2024 09:07 - Güncelleme : 13 May 2024 09:08

Apple Vision Pro'ya yönelik az talep, sevkiyat tahminlerinin 2024 yılı için 400 bin ila 450 bin adede düşmesine neden oldu, bu da önceki 800 bin tahminle karşılaştırıldığında büyük bir düşüş anlamına geliyor.

Tüketiciler, 3 bin 499 dolarlık başlangıç fiyatı nedeniyle AR başlığını satın almakta zorlanıyorlar ve Apple, cihazı yurt dışında piyasaya sürmeyi planlasa da 'pahalı' sorunu henüz çözülebilmiş değil.

APPLE VISION PRO 2'DE CİDDİ FİYAT DÜŞÜŞÜ OLACAK

Ancak şirket, Apple Vision Pro 2 ile bu engelin üstesinden gelebilir. Bir söylentiye göre yeni başlığın başlangıç fiyatı 1.500 dolar olacak ve listeye Samsung ve SeeYa olmak üzere iki yeni tedarikçi eklenecek. Ayrıca çıkış tarihi için de 2026 yılı konuşuluyor.

VISION PRO'NUN ÜRETİM MALİYETİ BİLE 1.500 DOLAR

Apple'ın Vision Pro 2'de Samsung ve SeeYa ile anlaşması, fiyat düşüşünde önemli bir role sahip olacak. Zira mevcut Vision Pro'nun fiyatını artıran en büyük faktörlerden biri, Sony'den tedarik edilen çift 4K mikro OLED ekran donanımıydı.

Üretim maliyeti bile 1.500 dolar olan mevcut Vision Pro'ya kıyasla Vision Pro 2'nin fiyatını Apple'ın nasıl 1.500 - 2500 dolar seviyesine düşüreceğinden bahsedilmedi.