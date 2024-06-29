Apple Vision Pro, Avrupa'da satışa çıktı! Türkiye için üzen haber

29 Haziran 2024 17:42 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:44

Vision Pro 2 için beklenmedik haber: Apple'dan iptal kararı, yeni hedefi belli oldu

Vision Pro 2 için beklenmedik haber: Apple'dan iptal kararı, yeni hedefi belli oldu

Apple, 3 bin 499 dolar başlangıç fiyatına sahip sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu şubat ayında ABD'de piyasaya sürmüştü. Satışın Amerika pazarı ile sınırlı kalmayacağı duyurulmuştu ancak bugüne kadar cihaz yeni ülkelere açılmamıştı.

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre Vision Pro Çin, Hong Kong, Japonya ve Singapur'da Apple Store'larda yerini aldı. Bu ülkelerde 13 Haziran'dan beri ön sipariş süreci devam etmekteydi.

APPLE VISION PRO AVRUPA FİYATI BELLİ OLDU

Vision Pro; İngiltere, Almanya, Avustralya, Fransa ve Kanada'da ise ön siparişe açıldı ve 12 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. 12 Temmuz'dan itibaren siparişlerin teslim edilmeye başlanacağı aktarıldı. Peki Vision Pro Avrupa fiyatı ne kadar?

Apple'ın Online Store'unda yer alan bilgiye göre, Vision Pro'nun Almanya fiyatları şöyle:

256 GB'lık versiyon: 3 bin 999 euro

512 GB'lık versiyon: 4 bin 249 euro

1 TB'lik versiyon: 4 bin 999 euro

AppleCare+ abonelik ücreti: 549 euro

VISION PRO TÜRKİYE SATIŞI NE ZAMAN?

Ne yazık ki Apple'ın ilgi gören bu cihazının Türkiye'de resmi satışı bulunmuyor. Şirket, Vision Pro'yu ülkemize ne zaman getireceğini açıklamadı ancak 2025 yılında gelebileceği tahmin ediliyor.