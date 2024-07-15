Apple Vision Pro rakibi Samsung XR gözlüğün çıkış tarihi sızdırıldı

15 Temmuz 2024 10:38 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 10:51

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Watch Ultra'yı tanıttığı Unpacked etkinliğinde yeni "XR" başlığını bu yıl piyasaya süreceğini duyurmuştu. Android tabanlı başlığın satışa çıkarılacağı tarihi ise yeni bir rapor ortaya çıkardı.

Business Insider'a göre, Samsung tarafından üretilen ve Qualcomm tarafından desteklenen Android XR kulaklığı (kod adı "Moohan"), 2025 Mart ayında satışa sunulacak. Fakat bu tarihten önce, Ekim 2024'te sadece geliştiricilerin kullanımına açık bir versiyon gelecek.

Cihazın, Apple Vision Pro'nun şubat ayında piyasaya sürülmesiyle birlikte bu yılın ilk çeyreğinde lanse edilmesi planlanmıştı. Ancak şirket liderlerinin "cihazın henüz kullanıcıların gözlerini kamaştıracak kadar iyi olmadığından korkması" nedeniyle defalarca ertelendi.

SAMSUNG, SANAL GERÇEKLİK SEKTÖRÜNDE YILLARDIR BULUNUYORDU

Samsung, 2015 yılında Gear VR başlığıyla sanal gerçeklik sektörüne adım atmıştı. Fakat Gear VR modelleri, Meta Quest veya Apple Vision Pro'nun aksine bağımsız çalışmıyordu. Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarını takmak gerekiyordu.

Yeni XR başlık ise çalışmak için herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymayacak. Cihazın işlemcisini Qualcomm geliştiriyor, yazılım tarafında Android işletim sisteminden güç alıyor ve donanım altyapısını ise Samsung geliştiriyor.