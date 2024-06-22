Apple Watch rakibi Samsung Galaxy Watch Ultra'nın kilit özellikleri belli oldu

22 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:40

Samsung'un ilk Ultra akıllı saatini bu yıl Galaxy Watch 7 modelinin yanında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin cihazı "Galaxy Watch Ultra" mı yoksa "Galaxy Watch 7 Ultra" mı olarak adlandıracağı belli değildi.

SamMobile'ın haberine göre, Galaxy Watch Ultra'nın adı Samsung'un kendi web sitesinde doğrulandı.

Şirketin web sitesine göre Samsung ilk premium akıllı saatini Galaxy Watch Ultra olarak adlandıracak. Güney Koreli firmanın Kanada pazarına yönelik web sitesi, destek web sayfasını kaldırmadan önce Galaxy Watch 7 Ultra'nın LTE modelini kısaca listeledi.

GALAXY WATCH ULTRA, SAMSUNG'UN WEB SİTESİNDE GÖZÜKTÜ

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, web sayfası Galaxy Watch Ultra'nın boyutundan (47mm) ve bağlantısından (LTE) bahsediyor. Kasa boyutu Galaxy Watch 6 Classic kadar büyük ve çerçevesinin titanyumdan yapıldığı bildiriliyor.

Bunun dışında, web sayfasında yaklaşmakta olan premium akıllı saat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Bununla birlikte, önceki sızıntılar ve raporlar sayesinde Galaxy Watch Ultra'nın 3nm 5 çekirdekli Exynos işlemci, 32GB dahili depolama alanı ve 590mAh pil içereceğini biliyoruz. Akıllı saatte ayrıca 10ATM basınç direnci ve üç fiziksel düğme bulunacağı söyleniyor.

Son olarak, bildirildiğine göre Galaxy Watch Ultra fiyatı ise 700 dolar olacak.