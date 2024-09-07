Apple Watch Series 10 geliyor: 4 önemli özelliği sızdırıldı

07 Eylül 2024 15:53 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:54

iPhone 16 özellikleri ve fiyatı ne olacak, sorularının cevap bulacağı Apple Glowtime etkinliği 9 Eylül'de gerçekleşecek. Bu etkinlikte yalnızca iPhone 16 değil, Apple Watch Series 10 da tanıtılacak. Yeni akıllı saatin özelliklerine ilişkin 4 önemli detay sızdırıldı. İşte Apple Watch Series 10 özellikleri!

iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

Apple Glowtime etkinliğine iki gün kala, teknoloji dünyası Apple Watch Series 10'un getireceği yeniliklerle ilgili daha fazla bilgi edinmeye başladı. iPhone 16 ve 16 Pro'nun yanı sıra tanıtılması beklenen yeni Apple Watch, kullanıcıların sağlık ve spor takiplerine önemli yenilikler sunabilir. İşte Apple Watch Series 10'un öne çıkan özelliklerine dair detaylar:

UYKU APNESİNİ ALGILAYAN AKILLI SAAT: APPLE WATCH SERİES 10

9to5Mac'in haberine göre Apple Watch Series 10, sadece daha büyük bir ekranla değil, sağlık takibinde yeni sensörlerle karşımıza çıkacak.

Bunlardan biri, uyku apnesi tespiti özelliği. Apple Watch, uyku takibi verilerine dayanarak, kullanıcının uyku apnesi olup olmadığını algılayacak. Bu işlevin düzgün çalışabilmesi için, kullanıcının saati birkaç gün boyunca uyurken takması gerekecek.

DAHA BÜYÜK EKRAN VE YENİ SAAT KADRANLARI

Apple'ın bu yıl hem iPhone hem de Apple Watch'ta ekran boyutlarını artıracağı tahmin ediliyor. Buna göre Series 10, daha büyük bir ekranla gelirken, küçük modelin 41mm - 45mm boyutları korunacak. Ancak büyük modelin 49mm Apple Watch Ultra'ya yakın bir boyutta olacağı konuşuluyor.

Ayrıca, yeni kadranlar da büyük ekranın avantajlarından faydalanacak. "Reflections" gibi ortam ışığına tepki veren saat yüzü ve yelken yarışlarını düşünerek tasarlanmış "Regatta" gibi işlevsel kadranlar, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek. Series 10 muhtemelen 44 mm ve 48 mm boyutlarında gelecek.

SU GEÇİRMEZLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Apple Watch Series 10, yüksek hızlı su sporlarına uyum sağlayacak şekilde su geçirmezlik özelliğini artıracak. Saat, 20 metre derinliğe kadar dayanıklılık sunarak, su altı sporlarına ve yüzmeye daha elverişli hale gelecek. Ayrıca bu modelde Apple'ın Derinlik uygulaması da yer alacak.