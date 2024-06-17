Apple Watch Series 10 sızdı: Ekrandaki yenilik dikkat çekti

17 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:31

Apple'ın akıllı saat serisinin 10'uncu yılına özel olarak çıkaracağı Watch Series 10 ya da Watch X modeli, teknik özellikleri kadar tasarımıyla da merak ediliyor.

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo, yeni akıllı saatin eylül ayında iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılacağını iddia etti. Önceki nesle göre daha ince kasa + daha büyük ekranla tüketicilerle buluşacak Apple Watch Series 10, 49 mm'ye kadar kasa boyutuyla gelecek.

APPLE WATCH ULTRA'DA FAZLA DEĞİŞİKLİK YOK

Apple Watch Ultra serisine de değinen Kuo, bu yılki modelin "kabaca aynı" kalacağını, ancak üretim veriminin beklentileri karşılaması halinde yeni bir koyu/siyah kasa seçeneğinin sunulabileceğini söyledi.

Apple ayrıca, üretim verimliliğini önemli ölçüde artıran kapsamlı testlerin ardından bu yıl içinde Apple Watch bileşenlerini üretmek için 3D baskı teknolojisini kullanmaya başlayacak. Kuo, BLT'nin 3D baskılı bileşenlerin tedarikçisi olacağını belirtti.

'APPLE WATCH SERIES 10' MU 'APPLE WATCH X' Mİ?

Bloomberg daha önce 2024 model Apple Watch'un, 10. yıldönümünü kutlamak için "Apple Watch X" olarak adlandırılacağını bildirmişti, ancak Kuo son raporunda bu olasılıktan bahsetmedi.

Bloomberg ayrıca Apple'ın tasarımın daha ince hale getirilmesini sağlayacak manyetik bir kordon bağlantı sistemi düşündüğünü, ancak sistemin 2024 Apple Watch'ta hazır olup olmayacağının belli olmadığını rapor etti.

Not: Görseller Apple Watch Ultra modeline aittir.