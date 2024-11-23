Apple Watch'ın şarj cihazı geri çağrılıyor! Yangın riski tespit edildi

23 Kasım 2024 14:03 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:04

Belkin, Apple Watch için ürettiği BoostCharge Pro Fast Wireless Charger + Power Bank 10K şarj cihazı modelini aşırı ısınma nedeniyle yangın riski oluşturduğu için geri çağırdı. Şirket müşterilerden ürünü kullanmayı bırakmalarını ve iade sürecini başlatmalarını istedi.

Aksesuar üreticisi Belkin, Apple Watch​ için geliştirdiği hızlı kablosuz şarj cihazı olan "BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K modelini (model numarası: BPD005)" geri çağırma​ kararı aldığını duyurdu. Şirket, söz konusu ürünlerdeki bir üretim hatasının bataryanın aşırı ısınmasına neden olabileceğini ve bu durumun yangın riski taşıdığını açıkladı.

ÜRÜNÜ SATIN ALANLARA PARA İADESİ YAPILACAK

Şirketten yapılan açıklamada, geri çağırma kapsamında şarj cihazını satın alan tüm müşterilere tam geri ödeme yapılacağı belirtildi. Kullanıcıların güvenliğini öncelikli tutarak böyle bir adım atıldığına dikkat çekilen duyuruda, geri çağrılan ürünlerin seri numaralarına dair detaylı bilginin Belkin'in resmi web sitesinde yer aldığı ifade edildi.

Belkin, BoostCharge Pro modelini ilk olarak Mayıs 2023'te piyasaya sürmüştü. Ürün 10 bin mAh kapasiteli bataryası, 20W USB-C şarj portu ve Apple Watch Series 7 ve daha yeni modeller için hızlı şarj desteği sunan entegre şarj diskine ev sahipliği yapıyor.

MÜŞTERİLER NE YAPMALI?

Belkin, geri çağırma sürecinde müşterilerinin ürünü kullanmayı bırakmasını ve en kısa sürede iade işlemlerini başlatmaları gerektiği bilgisini paylaştı. İade işlemleri için Belkin'in resmi web sitesindeki formun doldurulması ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi yeterli olacak.