Apple, yapay zeka için OpenAI yönetim kuruluna katılıyor

03 Temmuz 2024 10:42 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:42

Apple, geçtiğimiz ay OpenAI ile ChatGPT'yi iPhone'a getirmek için ortaklık açıklamıştı. Şimdi ise iPhone üreticisinin, yapay zeka şirketinin yönetim kurulunda "gözlemci" olarak yer alacağı ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre Apple, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunda şirketi temsil etmesi için App Store şefi ve eski pazarlama müdürü Phil Schiller'i seçti.

APPLE, OPENAI YÖNETİM KURULUNDA GÖZLEMCİ OLACAK

Schiller'in gözlemci rolü üstleneceği, yani yönetim kurulu toplantılarına katılabileceği ancak oy kullanamayacağı veya yönetici olarak hareket edemeyeceği bildirildi.

Apple bu yılın ilerleyen dönemlerinde ChatGPT'yi iOS ve macOS'a entegre etmek için çalışırken, Schiller'in yönetim kuruluna katılması OpenAI'nin iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Entegrasyon, kullanıcıların izin vermesi halinde yapay zeka ile güçlendirilmiş Siri'nin daha gelişmiş sorguları ChatGPT'ye göndermesine olanak tanıyacak.

Bloomberg tarafından daha önce bildirildiği gibi, şu anda ortaklığa para dahil değil, ancak Apple'ın ileride platformları aracılığıyla yapılan ChatGPT aboneliklerinin bir yüzdesini alması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Microsoft da OpenAI'ı kontrol eden kurula oy hakkı olmayan bir gözlemci pozisyonunda katıldı. OpenAI'ın yönetim kurulunda hem Apple hem de Microsoft'un bulunmasının, her iki şirketle de planların görüşülmesini daha karmaşık hale getirebileceği düşünülüyor.

Öte yandan Bloomberg'in de belirttiği gibi, Apple yöneticilerinin ortak oldukları şirketlerde yönetim kurulu koltuğuna oturmaları oldukça nadir görülen bir durum.

IPHONE YAPAY ZEKASI: APPLE INTELLIGENCE

Apple Intelligence, iOS 18 eylül ayında piyasaya sürüldüğünde iPhone 15 Pro, Pro Max modellerine eklenecek. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre bazı özellikler 2025'e ertelenebilir.