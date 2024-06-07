Apple, 'yapay zeka'nın ismini değiştirdi! İşte yeni adı

07 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:31

Apple’ın yaklaşmakta olan yapay zeka özelliklerini iOS 18 ve diğer işletim sistemlerinde 'Apple Intelligence' markası altında sunacağı öğrenildi.

Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın duyurduğu bu isimlendirme, 'AI' (Artificial Intelligence - Yapay Zeka) kısaltmasına uygun ve akılda kalıcı bir dönüş olarak karşımıza çıkacak.

APPLE'IN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

'Apple Intelligence' paketi; şiir yazmak ya da görsel oluşturmak gibi basit işlemler yerine, büyük dil modelleri kullanarak günlük yaşamda kullanıcılara yardımcı olacak işlevler sunacak. Bu işlevler arasında özetleme ve zengin otomatik yanıt önerileri gibi yetenekler olacak.

Apple’ın, bildirim özetleri veya Safari'de web sayfası özetleri gibi YZ tarafından oluşturulan özellikleri tanıtması bekleniyor. Ayrıca Mesajlar ve Mail gibi uygulamalar, konuşmalara zengin otomatik yanıtlar oluşturabilecek.

Mail ayrıca, kullanıcıların okunmamış elektronik postalarını düzenleyerek akıllıca kategorize etmek için yapay zekayı kullanacak.

YAPAY ZEKA EMOJİ BİLE ÜRETECEK

Üretken yapay zeka, kullanıcının yazdığı metinle ilgili yeni emoji simgeleri oluşturabilecek yeni bir 'emoji üreticisi' özelliğini destekleyecek. Bloomberg'e göre sistem, kullanıcı bir metin alanına kelimeler yazdıkça anında güncellenme özelliğine sahip olacak.

Fotoğraflar uygulaması, Google Pixel telefonlarındaki "Akıllı Silgi"ye benzer yeni yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özellikleri kazanacak. Sesli Notlar ile yapılan kayıtlar da otomatik olarak yazıya çevrilecek.

Bu ve daha fazlası 10 Haziran Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlenecek Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 24) etkinliğinde duyurulacak.