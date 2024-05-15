Apple yöneticisi, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

15 May 2024 15:41 - Güncelleme : 15 May 2024 15:44

iPad ya da MacBook cihazlarından birini satın almayı düşünüyorsanız fakat hangisini seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız, Apple'ın yöneticisinin cevabı size yardımcı olabilir.

Konuya hakim olmayanlar için; Apple, en güçlü PC'sinde bile kullanmadığı M4 çipiyle donattığı iPad Pro'yu 7 Mayıs'ta tanıttı. Donanım olarak MacBook Pro'ya yaklaşan (hatta bazı modelleri geride bırakan) iPad Pro, Apple'a göre Mac'i tamamlayıcı nitelikte bulunuyor.

"İKİSİ ARASINDA SEÇİM YAPMIYORUZ"

iPad işletim sistemi iPadOS'un, M4 çipin sunmuş olduğu performansın hakkını verebilecek düzeyde yetenekli olmadığı değerlendiriliyor. Birçok inceleme editörünün gündeme getirdiği bu fikir, Apple tarafında ise herhangi bir rahatsızlık uyandırmamış gibi duruyor.

iPad ve Mac Ürün Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Boger, The Wall Street Journal'dan Joann Stern'e, iPad Pro'nun tek başına bilgi işlem cihazı olarak kullanılamayacağını söyledi ve "(Mac ve iPad'i) rakip olarak değil, tamamlayıcı cihazlar olarak görüyoruz" dedi.

DOKUNMATİK EKRANLI MAC GELECEK Mİ?

Boger, iPad'in her zaman dokunma öncelikli bir cihaz olduğunu belirtirken, Mac'in ise klavye ve izleme dörtgeni gibi aksesuarlar kullanarak çalışmayı sevenlere hitap ettiğini ifade etti.

Apple yöneticisi, dokunmatik ekranlı Mac bilgisayar geliştirmeme konusundaki ısrarlarından geri adım atıp atmayacakları sorusuna ise "Fikrimizi asla değiştirmeyeceğimizi söyleyemem" diye cevap verdi. Dokunmatik ekranlı Mac hakkında yıllardır ortalıkta dolaşan söylentiler bulunuyor.