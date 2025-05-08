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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple yöneticisi itiraf etti: 10 yıl sonra iPhone miladını dolduracak, yerine bu teknoloji geçecek

Apple yöneticisi Eddy Cue, 10 yıl sonra iPhone diye bir şey kalmayacağını düşündüğünü açıkladı. Yerine hangi teknolojinin geçeceğini bile söyledi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:32

Apple'ın hizmetlerden sorumlu yöneticisi Eddy Cue, Google ile ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) arasındaki tekel davasında ifade verirken, yapay zeka teknolojisinin çok hızlı ilerlediğini ve iPhone'un önümüzdeki 10 yıl içinde miladını dolduracağını düşündüğünü açıkladı.

IPHONE'UN YERİNE HANGİ TEKNOLOJİ GEÇECEK?

"Kulağa çılgınca gelse de bundan 10 yıl sonra muhtemelen bir iPhone'a ihtiyacınız olmayacak" diyen Cue, bu sözleriyle, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğine ve sezgisel yapay zeka işlevleri ile birleştirilmiş giyilebilir cihazların geleneksel akıllı telefonların yerini alabileceğine değindi.

Apple yöneticisi itiraf etti: 10 yıl sonra iPhone miladını dolduracak, yerine bu teknoloji geçecek

iPhone hâlâ Apple'ın en büyük gelir kaynağı ve şirket bugüne kadar iPhone'un yerini alabilecek yeni bir "büyük ürün" bulabilmiş değil. Apple, geçtiğimiz yıllarda araba projesini iptal etmişti ve ilk VR başlığı Vision Pro da beklendiği kadar satmadı.

MacRumors'un haberine göre, şirket şu anda robotik teknolojilere ve nihayetinde iPhone'a gerçek bir alternatif olabilecek Artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir cihazlara odaklanıyor.

KATLANABİLİR IPHONE GELİYOR

Tabii ki de Cue bu sözleriyle yalnızca bir öngörüde bulunuyor. Apple'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde sunmayı planladığı birçok iPhone yeniliği hâlâ mevcut. Şirketin ilk katlanabilir iPhone cihazını önümüzdeki yıl tanıtması bekleniyor. 2027'de ise kamera ya da Face ID için hiçbir oyuk içermeyen tamamen ekrandan oluşan bir model planlanıyor.

Bununla birlikte şu ana kadar, yapay zeka tabanlı giyilebilir cihazlar akıllı telefonların yerini almayı başarabilmiş değil. Örneğin Humane AI Pin başarısız oldu, Rabbit R1 modeli ise geçen yılki lansmanında düşük performans nedeniyle eleştirildi.

Diğer bazı şirketler de ekran içermeyen yapay zekalı giyilebilir cihazlar üzerinde çalışıyor. Ancak şu ana kadar hiçbiri yaygın kabul görmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelini 2026'da tanıtması bekleniyor. Ayrıca 2027 yılında kamera ve sensör delikleri olmayan, tamamen ekrandan oluşan bir iPhone modeli üzerinde de çalışmalar sürüyor.
ETİKETLER
#katlanabilir telefon
#apple
#iphone
#artırılmış gerçeklik
#yapay-zeka
#Giyilebilir Cihazlar
#Teknoloji
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