Apple zam yapmaya hazırlanıyor: iPhone 16 sonrası etiketler değişecek: Yeni iPhone 13, 14, 15 fiyatları!

03 Eylül 2024 15:32 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:30

iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

iPhone 16 özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oluyor! Apple, 9 Eylül etkinliğinde bu ürünleri ise pas geçecek

Apple'ın iPhone 16 ve 16 Pro modellerini ve AirPods, Apple Watch gibi diğer bazı ürünlerini duyuracağı "Glowtime" etkinliği sonrasında Türkiye'de yeni bir zam yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda iPhone 15, 14 gibi amiral gemisi modeller başta olmak üzere tüm ürünlerde etiket değişecek. Peki beklenen Apple Türkiye zammı ne kadar olacak?

IPHONE 15 FİYAT LİSTESİ, EN AZ 63 BİN TL OLABİLİR

Webtekno'nun aktardığına göre, Apple Türkiye zammı ile birlikte iPhone 15 Türkiye fiyatı artacak. En düşük model olan iPhone 15 128 GB, 58 bin 499 TL'den 63 bin 94 TL'ye yükselirken, en tepedeki iPhone 15 Pro Max 1 TB modeli ise 107 bin 999 TL'den 116 bin TL'ye çıkacak.

İşte iPhone 15 modellerinin eski ve yeni fiyatlarının listesi:

iPhone 15 128 GB : Eski Fiyat: 58.499 TL, Yeni Fiyat: 63.094 TL

: Eski Fiyat: 58.499 TL, Yeni Fiyat: 63.094 TL iPhone 15 256 GB : Eski Fiyat: 62.999 TL, Yeni Fiyat: 67.942 TL

: Eski Fiyat: 62.999 TL, Yeni Fiyat: 67.942 TL iPhone 15 512 GB : Eski Fiyat: 71.999 TL, Yeni Fiyat: 77.601 TL

: Eski Fiyat: 71.999 TL, Yeni Fiyat: 77.601 TL iPhone 15 Plus 128 GB : Eski Fiyat: 66.999 TL, Yeni Fiyat: 72.221 TL

: Eski Fiyat: 66.999 TL, Yeni Fiyat: 72.221 TL iPhone 15 Plus 256 GB : Eski Fiyat: 71.499 TL, Yeni Fiyat: 77.051 TL

: Eski Fiyat: 71.499 TL, Yeni Fiyat: 77.051 TL iPhone 15 Plus 512 GB : Eski Fiyat: 80.499 TL, Yeni Fiyat: 86.626 TL

: Eski Fiyat: 80.499 TL, Yeni Fiyat: 86.626 TL iPhone 15 Pro 128 GB : Eski Fiyat: 75.499 TL, Yeni Fiyat: 81.368 TL

: Eski Fiyat: 75.499 TL, Yeni Fiyat: 81.368 TL iPhone 15 Pro 256 GB : Eski Fiyat: 79.999 TL, Yeni Fiyat: 86.238 TL

: Eski Fiyat: 79.999 TL, Yeni Fiyat: 86.238 TL iPhone 15 Pro 512 GB : Eski Fiyat: 88.999 TL, Yeni Fiyat: 95.974 TL

: Eski Fiyat: 88.999 TL, Yeni Fiyat: 95.974 TL iPhone 15 Pro 1 TB : Eski Fiyat: 97.999 TL, Yeni Fiyat: 105.644 TL

: Eski Fiyat: 97.999 TL, Yeni Fiyat: 105.644 TL iPhone 15 Pro Max 256 GB : Eski Fiyat: 89.999 TL, Yeni Fiyat: 97.038 TL

: Eski Fiyat: 89.999 TL, Yeni Fiyat: 97.038 TL iPhone 15 Pro Max 512 GB : Eski Fiyat: 98.999 TL, Yeni Fiyat: 106.163 TL

: Eski Fiyat: 98.999 TL, Yeni Fiyat: 106.163 TL iPhone 15 Pro Max 1 TB: Eski Fiyat: 107.999 TL, Yeni Fiyat: 116.214 TL

Görsel: iPhone 15

IPHONE 14 FİYATLARI DA ZAMDAN NASİBİNİ ALIYOR

Apple zam kararı yalnızca iPhone 15'i değil, iPhone 14'ü de etkileyecek. Bu kapsamda iPhone 14 128 GB modelinin fiyatı 51 bin 499 TL'den 55 bin 500 TL'ye çıkarken, 14 Plus 512 GB'ta 71 bin 999 TL'den 77 bin 600 TL'ye çıkan bir yükseliş öngörülüyor.

İşte iPhone 14 modellerinin eski ve yeni fiyatlarının listesi:

iPhone 14 128 GB : Eski Fiyat: 51.499 TL, Yeni Fiyat: 55.500 TL

: Eski Fiyat: 51.499 TL, Yeni Fiyat: 55.500 TL iPhone 14 256 GB : Eski Fiyat: 55.999 TL, Yeni Fiyat: 60.407 TL

: Eski Fiyat: 55.999 TL, Yeni Fiyat: 60.407 TL iPhone 14 512 GB : Eski Fiyat: 64.999 TL, Yeni Fiyat: 70.192 TL

: Eski Fiyat: 64.999 TL, Yeni Fiyat: 70.192 TL iPhone 14 Plus 128 GB : Eski Fiyat: 58.499 TL, Yeni Fiyat: 63.077 TL

: Eski Fiyat: 58.499 TL, Yeni Fiyat: 63.077 TL iPhone 14 Plus 256 GB : Eski Fiyat: 62.999 TL, Yeni Fiyat: 67.860 TL

: Eski Fiyat: 62.999 TL, Yeni Fiyat: 67.860 TL iPhone 14 Plus 512 GB: Eski Fiyat: 71.999 TL, Yeni Fiyat: 77.600 TL

Görsel: iPhone 14

IPHONE SE VE IPHONE 13 FİYATLARI NASIL OLACAK?

İşte iPhone 13 ve iPhone SE modellerinin eski ve yeni fiyatlarının listesi:

iPhone 13 modelleri:

iPhone 13 128 GB : Eski Fiyat: 42.999 TL, Yeni Fiyat: 46.406 TL

: Eski Fiyat: 42.999 TL, Yeni Fiyat: 46.406 TL iPhone 13 256 GB : Eski Fiyat: 47.499 TL, Yeni Fiyat: 51.245 TL

: Eski Fiyat: 47.499 TL, Yeni Fiyat: 51.245 TL iPhone 13 512 GB: Eski Fiyat: 56.499 TL, Yeni Fiyat: 60.847 TL

Görsel: iPhone 13

iPhone SE modelleri: