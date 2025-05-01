Apple zirveyi zorluyor! 2025'in en çok satan telefon markaları şaşırttı

2025'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon sevkiyat yapılırken, Samsung ve Apple arasındaki rekabet bu çeyrekte de devam etti.

Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma şirketlerinden Canalys'in yayınladığı son rapora göre, 2025'in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları yalnızca yüzde 0,2'lik küçük bir artışla 296,9 milyon adede ulaştı. Sürpriz olmadığı üzere Samsung ve Apple, akıllı telefon pazarının en büyük şirketleri oldu.

PAZAR LİDERİ SAMSUNG, APPLE TAKİPTE

GSMArena sitesinin aktardığına göre, 2025'in ilk çeyreğinde Samsung yüzde 20'lik pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Apple yüzde 19 ile yakın takibini sürdürdü. Xiaomi yüzde 14 ile üçüncü sıradaki yerini korurken, Vivo ve OPPO da ilk 5'i tamamladı.

Apple gibi üreticiler, "Kurtuluş Günü" tarifeleri öncesinde maliyetlerden kaçınmak amacıyla büyük miktarda sevkiyat yaptı. Ancak bu durum düşük fiyatlı modelleri orantısız biçimde etkileyecek; bu da ortalama satış fiyatlarını artırırken hem tüketicileri hem de üreticileri zorlayacak.

Canalys, büyük markaların 2025'in ikinci çeyreğinde pazarın toparlanacağı konusunda "iyimser" olduğunu belirtti.