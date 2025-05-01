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 | Ömer Faruk Dogan

Apple zirveyi zorluyor! 2025'in en çok satan telefon markaları şaşırttı

2025'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon sevkiyat yapılırken, Samsung ve Apple arasındaki rekabet bu çeyrekte de devam etti.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 09:27

Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma şirketlerinden Canalys'in yayınladığı son rapora göre, 2025'in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları yalnızca yüzde 0,2'lik küçük bir artışla 296,9 milyon adede ulaştı. Sürpriz olmadığı üzere Samsung ve Apple, akıllı telefon pazarının en büyük şirketleri oldu.

PAZAR LİDERİ SAMSUNG, APPLE TAKİPTE

GSMArena sitesinin aktardığına göre, 2025'in ilk çeyreğinde Samsung yüzde 20'lik pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Apple yüzde 19 ile yakın takibini sürdürdü. Xiaomi yüzde 14 ile üçüncü sıradaki yerini korurken, Vivo ve OPPO da ilk 5'i tamamladı.

Apple zirveyi zorluyor! 2025'in en çok satan telefon markaları şaşırttı

Apple gibi üreticiler, "Kurtuluş Günü" tarifeleri öncesinde maliyetlerden kaçınmak amacıyla büyük miktarda sevkiyat yaptı. Ancak bu durum düşük fiyatlı modelleri orantısız biçimde etkileyecek; bu da ortalama satış fiyatlarını artırırken hem tüketicileri hem de üreticileri zorlayacak.

Canalys, büyük markaların 2025'in ikinci çeyreğinde pazarın toparlanacağı konusunda "iyimser" olduğunu belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Samsung hangi ülkenin?
Samsung, Güney Kore merkezli bir aile şirketi olan Samsung Group'un bir parçası olarak biliniyor. Akıllı telefon, tablet ve beyaz eşya olmak üzere birçok teknolojik alet üretiyor.
Apple kimin?
Apple Inc., 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kuruldu.
ETİKETLER
#akıllı telefon
#apple
#samsung
#xiaomi
#vivo
#oppo
#Canalys
#Telefon Pazarı
#Teknoloji
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