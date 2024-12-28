Apple'a sert darbe: 3 iPhone modelini satıştan kaldırmak zorunda kaldı! İşte nedeni

28 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:50

Apple, Avrupa Birliği'nin USB-C bağlantı noktası zorunluluğu nedeniyle iPhone 14, 14 Plus ve iPhone SE 3 modellerini çevrim içi mağazalarından kaldırdı. Yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdiği için bu modeller, AB ülkelerinde artık satılamayacak.

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ABD'li teknoloji şirketi Apple​, Avrupa Birliği​'nde yeni satışa sunulacak kablolu şarj özelliğine sahip akıllı telefonların USB-C​ bağlantı noktasına sahip olmasını gerektiren düzenleme nedeniyle çoğu AB​ ülkesinde iPhone 14, 14 Plus ve iPhone SE 3 modellerini çevrim içi mağazasından kaldırdı.

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Üç iPhone modeli artık Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve diğer birçok AB ülkesinde Apple'ın online mağazasında listelenmiyor. Cihazlar ayrıca İsviçre gibi AB'nin tek pazarına katılan diğer birkaç ülkede de listeden çıkarıldı.

Söz konusu düzenleme 28 Aralık 2024 tarihinde (bugün) yürürlüğe girdi. Tüm iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinde kablolu şarj için USB-C bağlantı noktaları bulunurken iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE 3 hâlâ Lightning bağlantı noktalarına sahip.

Birleşik Krallık 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için bu düzenlemeden etkilenmiyor. Ancak Kuzey İrlanda, AB'nin tek pazarına katılmaya devam ettiği için etkileniyor.