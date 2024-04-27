Apple'da ortalık karıştı! iPhone hesapları aniden kilitlendi, çözüm ise çok basit

27 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:36

Apple'da bir önemli yönetici daha işten ayrıldı

Apple'da bir önemli yönetici daha işten ayrıldı

Geçtiğimiz saatlerde Apple'ın hizmetlerinde yaşanan büyük bir kesinti sırasında birçok kullanıcının Apple ID hesapları kilitlendi. Etkilenen kullanıcılar, ancak parolalarını sıfırlayarak sorunu çözebildiklerini söylüyor.

Sosyal medyada paylaşılan raporlara göre, cumartesi günü Türkiye saatiyle 03.00 sıralarında başlayan kesinti, birçok MacBook, iPad ve iPhone kullanıcısının aniden Apple hesaplarından çıkış yaptırılmasına yol açtı.

APPLE KİMLİĞİ ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar, hesaplarına tekrar giriş yapmaya çalıştıklarında ise "bir şeylerin ters gittiğini ve daha sonra oturum açmayı denemelerini söyleyen" bir hata mesajıyla karşılaştıklarını belirtti.

X'te bir kullanıcı, "FaceTime'ın ortasındaydım. Apple hesabım kilitlendi ve tüm Apple ürünlerimden çıkış yapıldı." diye yazdı.

Yeniden erişim kazanmak için kullanıcıların, Apple Kimliği parolalarını sıfırlamak üzere Apple'ın hesap kurtarma sürecinden geçmesi gerekiyordu. Ancak birçok kişi, yüksek talep nedeniyle başlangıçta sıfırlama sürecini tamamlamakta bile zorluk yaşadıklarını bildirdi.

Bir başka kişi, Apple Destek hesabını etiketleyerek "Apple Kimliğim aniden kilitlendi ve hesabımı yeniden doğrulamamı istedi. Ancak doğru olduğundan yüzde 100 emin olduğum şifrem çalışmıyor ve bir hata alıyorum. Neler oluyor? Şifremi bile sıfırlayamıyorum!" dedi.

BÜTÜN APPLE HİZMETLERİNİ ETKİLEDİ

Kesinti iCloud Drive, iMessage, FaceTime ve App Store gibi Apple hizmetlerini etkiledi. Ayrıca Apple Kimliğiyle oturum açılan üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetler de kesintiye uğradı.

Apple şu ana kadar hizmet sorunlarına ilişkin bir açıklama yapmadı. Şirketin sistem durumu sayfasında, olay boyunca hizmet veya sistemlerinde herhangi bir sorunla ilgili resmi bir bildirim görüntülenmedi.

Öte yandan şu an itibarıyla Türkiye'den gelen bir rapor bulunmuyor.