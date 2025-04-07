Apple'dan 20. yıla özel iPhone: Büyük tasarım değişikliği yolda

Apple, 2027'de iPhone'un 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, akıllı telefon tasarımsal olarak büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir. Bloomberg'in güvenilir analisti Mark Gurman'a göre şirket, iPhone'un 20. yılını özel bir model ile taçlandıracak.

ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone'un 2027 yılındaki 20. yıl dönümü için "büyük bir değişim" hazırlığında. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, söz konusu değişimin, yıllardır üzerinde çalışıldığı söylenen katlanabilir bir iPhone ve "cam kullanımının daha fazla olduğu" yeni bir Pro modelini içermesi bekleniyor.

Diğer taraftan ise tüketicilerin, 2027 yılından önce iPhone'un tasarımında radikal değişiklikler görmesi pek olası değil.

IPHONE 17 PRO, 16 PRO'YA ÇOK BENZEYECEK

Gurman, bu yıl çıkacak iPhone 17 Pro'nun "beklenenden çok daha fazla 16 Pro'ya benzeyeceğini" öngörüyor. Ayrıca iPhone 17'nin ön yüzünün selefine benzeyeceğini, ancak arka kameranın "telefonun genişliği boyunca uzanan bir panelin" üzerine yerleştirileceğini ekliyor.

Zannedilenin aksine iPhone 17 Pro iki tonlu bir arka yüzeye sahip olmayacak ve genişletilmiş kamera alanı, cihazın geri kalanıyla aynı renkte olacak. Gurman, "iPhone 17 Pro mevcut modellere kıyasla büyük bir yenilik değil" diye yazdı.

IPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın önceki lansmanları göz önüne alındığında, iPhone 17 serisinin (ultra ince iPhone 17 Air dahil) eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun standart iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşması bekleniyor.