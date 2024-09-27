Apple'dan acil güncelleme: Kritik hataları düzelten iOS 18.0.1 geliyor

27 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:05

Apple iOS 18'yi yayınladı ancak güncelleme, bazı iPhone ve iPad kullanıcılarına sorunlar yaşatmıştı. M4 iPad Pro'nun çökmesi, dokunmatik ekran sorunları gibi problemler kullanıcıları canlarından bezdirdi. Eleştirilere kulak veren Apple, iOS 18.0.1 güncellemesi ile toparlamaya çalışacak.

Apple​, geçtiğimiz haftalarda iOS​ 18'i piyasaya sürerek iPhone​ kullanıcılarına birçok yenilik getirmişti. Ancak yeni sürümle birlikte ortaya çıkan bazı sorunlar ve kullanıcıların yaşadığı çeşitli hatalar, Apple'ı hızlı bir şekilde bu sorunlara odaklanmaya itti. Şimdi ise, Apple'ın iOS 18.0.1 güncellemesini test ettiği ve bu güncelleme​ ile kullanıcıların karşılaştığı hataları gidermeye hazırlandığı ortaya çıktı.

IOS 18.0.1: KÜÇÜK AMA KRİTİK HATA DÜZELTMELERİ YOLDA

iOS 18.0.1’in, büyük bir güncelleme yerine, daha çok bazı kritik sorunları ele alacak küçük bir güncelleme olması bekleniyor. Apple’ın ilk iOS 18 sürümünü piyasaya sürmesinden bu yana kullanıcıların karşılaştığı çeşitli problemler, bu yeni ara sürümle giderilecek.

Güncelleme ile ele alınması beklenen sorunlar arasında:

Dokunmatik ekran problemleri: iPhone 16 serisi ve bazı eski modellerde yaşanan dokunmatik ekranla ilgili sıkıntılar, kullanıcıların cihazlarını kullanmalarını zorlaştırıyordu. Kuvvetle muhtemel, bu sorun güncellemenin ana odaklarından biri olacak.

iPhone 16 serisi ve bazı eski modellerde yaşanan dokunmatik ekranla ilgili sıkıntılar, kullanıcıların cihazlarını kullanmalarını zorlaştırıyordu. Kuvvetle muhtemel, bu sorun güncellemenin ana odaklarından biri olacak. iMessage hatası: iMessage uygulamasında, paylaşılan bir Apple Watch yüzünün, uygulamanın sürekli olarak çökmesine neden olan bir hata mevcut.

iMessage uygulamasında, paylaşılan bir Apple Watch yüzünün, uygulamanın sürekli olarak çökmesine neden olan bir hata mevcut. iPadOS 18 sorunları: iPadOS 18'in M4 çipli bazı iPad Pro modellerini kullanılamaz hale getirdiği, yani "bricking" sorununa neden olduğu ortaya çıkmıştı. Bu oldukça ciddi bir hata olduğundan, iOS 18.0.1 güncellemesiyle düzeltilmesi bekleniyor.

GÜNCELLEME NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple, iOS güncellemelerinin yayınlanma tarihleri konusunda genellikle çok net bir bilgi vermese de, MacRumors sitesinin kaynaklarına göre, iOS 18.0.1 sürümünün en geç önümüzdeki haftanın sonunda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

IOS 18.1 GÜNCELLEMESİ DE YOLDA

iOS 18.0.1'in piyasaya sürülmesinin ardından ise gözler, Apple'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve ekim ayında yayınlanacağını belirttiği iOS 18.1'e çevrilecek. Halihazırda beta sürümünde olan iOS 18.1 de iPhone kullanıcıları için oldukça heyecan verici yenilikler içeriyor.

Bu güncelleme ile yazma araçları, bildirim özetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere iPhone için ilk Apple Intelligence özellikleri kullanıma sunulacak. Fakat Apple Intelligence yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modellerinde desteklenecek.