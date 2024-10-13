Apple'dan beklenen iPhone güncellemesi: Artık değiştirilebilecek

13 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:43

iOS 18 güncellemesini geçtiğimiz günlerde piyasaya süren Apple, iOS 18.1 güncellemesi için çalışmaya başladı. Ekim ayının sonunda yayınlanması beklenen güncelleme, birçok yeni özelliğin yanı sıra iPhone kullanıcılarına uzun zamandır bekledikleri bir yeniliği sunacak. İşte detaylar.

Teknoloji devi Apple​, iOS 18.1 güncellemesi ile kullanıcılara uzun zamandır istedikleri bir yenilik sunacak: iCloud​ e-posta adresi tamamen değiştirilebilecek. Kullanıcıların Apple ID ve iCloud hesapları üzerindeki kontrollerini daha da artırmalarını sağlayacak yenilik, iPhone sahiplerine sunulacak.

ICLOUD E-POSTA ADRESİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Önceden iPhone kullanıcıları, iCloud takma adı oluşturarak bu adres üzerinden e-posta gönderebiliyordu. Ancak asıl e-posta adresini değiştirme ya da silme gibi bir seçenek bulunmuyordu. Yeni iOS 18.1 güncellemesinde bu durum değişecek. Kullanıcılar artık doğrudan Ayarlar uygulaması üzerinden hem ana Apple ID e-posta adreslerini hem de iCloud adreslerini değiştirebilecek.

E-POSTA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Güncelleme kullanıma sunulduktan sonra, kullanıcılar Ayarlar uygulamasına girip adlarına dokunarak "Giriş Yapma ve Güvenlik" kısmına girecek. Buradan ilgili e-posta adresine dokunarak "E-posta Adresini Değiştir" seçeneği ile hem Apple ID hem de iCloud e-posta adreslerini hızlı bir şekilde değiştirebilecek.

Apple'ın açıklamasına göre kullanıcılar, değişikliğin ardından eski e-posta adreslerinden artık mail almayacak. Ancak iCloud takma adı kullanarak e-posta almaya devam edebilecekler. Ayrıca eski e-posta adresleri artık FaceTime ve iMessage'da da kullanılamayacak.