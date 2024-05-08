Apple'dan bekleneni Google yaptı! iPhone'a yapay zeka özelliği geldi

08 May 2024 17:11 - Güncelleme : 08 May 2024 17:14

Google, yıllardır var olan bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı

Google, yıllardır var olan bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı

Google, bu yılın başlarında Android telefonlarda "Circle to Search" özelliğini tanıttı. Yapay zeka ile güçlendirilen bu özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarında gördükleri nesneleri hızlı bir şekilde seçmelerine ve aramalarına olanak tanıyor.

"Circle to Search" ilk çıktığında sadece Android akıllı telefonlarda kullanılabiliyordu, ancak Google Lens uygulamasında yapılan bir güncelleme sayesinde artık iPhone'larda da kullanılabilecek.

Google Lens Tasarım Müdürü Minsang Choi, eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te bir gönderi paylaşarak gelişmeyi duyurdu:

"Google App iOS ekibi, iPhone 15 Pro serisinde eylem düğmenizi kullanarak görsel arama yapmanızı sağlayan süper havalı bir kısayol yayınladı. Lütfen Google uygulamasını indirin ve bunu deneyin."

IPHONE'DA CIRCLE TO SEARCH NASIL KULLANILIR?

iPhone'da Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma'ya girin.

Aşağıya kaydırın, sonra Arkaya Dokun’u seçin.

Çift Dokun veya Üç Kez Dokun seçeneklerinden birini seçin.

Kestirmeler alanına kaydırın, sonra Google'ın "Ekran Görüntüsünü Ara" kestirmesini seçin.

Ayarı uygulamak için Arkaya Dokun'a tıklayın.

Kestirmeyi çalıştırmak için telefonunuzun arkasına iki kez veya üç kez dokunun.

IOS 18 İLE IPHONE'A YAPAY ZEKA GELECEK

Apple, iOS 18 işletim sisteminde iPhone ve iPad kullanıcılarına, Safari ve Siri'ye uzun metinleri özetleme seçeneği dahil olmak üzere günlük hayatını kolaylaştıracak birçok özellik ekleyecek.

Yeni iOS 18 güncellemesi, iPadOS 18 ve macOS 15 sürümleriyle birlikte 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2024) etkinliğinde tanıtılacak.