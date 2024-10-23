Apple'dan iddialı çıkış: Tim Cook, Çin'e söz verdi

23 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:55

Apple CEO'su Tim Cook, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Başkent Pekin'de Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile yaptığı görüşmede, Apple'ın Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam edeceğini taahhüt etti.

Apple​'ın CEO'su Tim Cook​, Pekin'de Çin​'in en üst düzey teknoloji​ yetkilisiyle yaptığı görüşmede, Çin'e olan yatırımlarını artırmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Tim Cook, bu yıl ikinci kez ziyaret ettiği Çin'de, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong ile bir araya geldi. Cook, Apple’ın Çin’deki yatırımlarını büyütmeye devam edeceğini ve tedarik zincirinin kaliteli gelişimine katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Jin ise Cook'tan ülkede yenilikçiliğe daha fazla yatırım​ yapmalarını istedi.

ÇİN, APPLE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR

Çin, dünya çapında en büyük akıllı telefon pazarlarından biri ve Apple'ın ABD dışındaki en önemli pazarı olarak öne çıkıyor. Apple'ın en son iPhone modellerinin Çin'deki satışları, önceki yılın modellerine kıyasla %20 artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların Apple'a olan güvenini tazelerken, bazı analistlerin Çin'deki talep konusunda şüpheleri bulunuyordu.

Tim Cook, yerel bir haber kaynağına yaptığı açıklamada, Çinli müşteriler için yapay zeka hizmetlerini mümkün olan en kısa sürede sunmayı hedeflediklerini söyledi. Ancak bu süreç için Çin'deki düzenleyici gerekliliklerin tamamlanması gerektiğini de ekledi.

TEKNOLOJİK SAVAŞLAR BÜYÜYOR

Apple, Çin'de yapay zeka hizmetleri sunma konusunda henüz bir ortak bulabilmiş değil. Şirket, daha önce OpenAI ile bir anlaşma yaparak ChatGPT'yi son model telefonlarına entegre etmişti. Ancak bu hizmet, Çin'de satılan iPhone modellerinde kullanılamıyor. Çinli yetkililer, yapay zeka hizmetlerinin ülkede devreye alınması için şirketlerin önceden onay almasını zorunlu tutuyor. Henüz büyük bir ABD şirketi bu onayı alabilmiş değil. Bu durum, dünyanın iki en büyük ekonomisi arasında teknoloji savaşlarının giderek büyüdüğünü gösteriyor.

ÇİN'E VERİ MERKEZİ KURULACAK MI?

Çin hükümeti, son yıllarda veri akışını daha sıkı denetlemeye başladı. Apple, 2017 yılında Çin'de bir veri merkezi kuracağını duyurmuştu. Bu merkez, Çinli kullanıcıların verilerini yerel sunucularda depolamak için kullanılıyor. Apple'ın bu adımı, Çin'in veri saklama yasalarına uyum sağlama amacı taşıyor. Çin'in yerel yönetimle bağlantılı bir şirket olan Guizhou Cloud Big Data, iCloud'daki verilerin saklanmasını üstleniyor.