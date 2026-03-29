Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Apple'dan iPhone kullanıcılarına son uyarı

Apple, eski iOS ve iPadOS sürümlerini kullanan iPhone ve iPad sahiplerine dikkat çeken bir güvenlik bildirimi göndermeye başladı. Kullanıcıların kilit ekranında beliren bu uyarı, “Kritik Yazılım Güncellemesi” başlığıyla görünüyor ve doğrudan cihazın yazılım güncelleme sayfasına yönlendiriyor.

Şirketin verdiği bilgiye göre bazı saldırganlar, eski iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarını hedef alan aktif web tabanlı saldırılar düzenliyor. Apple da bu nedenle kullanıcıları mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapmaları konusunda uyarıyor.

UYARI İOS 17 VE DAHA ESKİ SÜRÜMLERİ KAPSIYOR

İlk başta sorun yalnızca çok eski sistemleri etkiliyor gibi görünüyordu. iOS 13 veya iOS 14 gibi sürümler gündeme gelmişti. Ancak son bilgiler, uyarıların çok daha geniş bir kullanıcı kitlesini kapsadığını gösteriyor.

Apple’ın gönderdiği bildirimler, iOS 17 ve daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda da görünüyor. Yani güncellemesini erteleyen kullanıcı sayısı hiç de az değil.

Bu durum, eski sürümlerin güvenlik açısından ne kadar kırılgan hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

SALDIRILARDA EXPLOİT KİTLERİ KULLANILIYOR

Apple’ın açıklamasına göre saldırganlar, Coruna ve DarkSword isimli exploit kitlerinden yararlanıyor. Bu araçlar, iOS 17.2.1’e kadar uzanan bazı güvenlik açıklarını hedef alabiliyor.

Saldırı yöntemi ise oldukça basit görünüyor:

Kullanıcı kötü amaçlı bir bağlantıya tıklıyor ya da zararlı bir web sayfasını açıyor. Sonrasında cihazdaki hassas veriler ele geçirilebiliyor.

Yani bazen tek bir linke dokunmak bile yeterli olabiliyor.

APPLE’DAN İKİ ÖNEMLİ TAVSİYE

Apple, bu riskleri azaltmak için bazı güncellemeler yayınladı. Güvenlik açıklarını kapatan iOS 15.8.7 ve iOS 16.7.15 sürümleri kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

Şirket ayrıca iki önemli öneride bulunuyor; Cihazın yazılımını mutlaka güncel tutmak ve Destekleyen cihazlarda Kilit Modu (Lockdown Mode) özelliğini etkinleştirmek

Apple’a göre iOS 15’ten iOS 26’ya kadar güncel sürümleri kullanan cihazlar için şu an bir tehdit bulunmuyor. Ancak eski yazılım kullanan cihazlarda risk devam ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.